Binali Yıldırım Burdur'dan sonra Isparta'ya geçti

ISPARTA'YA GEÇTİ

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Burdur ziyaretlerinin ardından Isparta'ya geçti. Yıldırım, partisinin il başkanlığı tarafından düzenlen mitinge katıldı. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Yıldırım, 9'uncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel'i memleketinde andı. Yıldırım, "Merhum Süleyman Demirel'in memleketi, Allah rahmet eylesin. Süleyman Demirel, benim gibi bir mühendisti. Aynı üniversiteden mezundu. Süleyman Demirel'in ülkemize uzun yıllar hizmeti oldu, darbelerle yüzleşti. İşte bu darbe alışkanlığı, bu dayatma alışkanlığı, bu vesayet alışkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları iktidara geldi, yine devam etti" dedi.

Yıldırım, Türkiye hukuk ve demokrasi tarihinde hiç görmediği işleri görüyor. Nedir diyeceksiniz. Benim bildiğim seçimlere kim girer? Muhtarlar, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, belediye başkanları, milletvekilleri ve cumhurbaşkanı girer. Bunlar hukuk da tanımıyor. Adaletle de alakaları yok. Bunlar cumhurbaşkanının atayacağı memurları şimdiden seçime sokuyorlar. Hangi Anayasa da bu var. Hangi hukuk sisteminde bu var. Bu sadece Amerika'da var. O da bir başkan yardımcısıyla her aday seçime giriyor. Anayasası böyle diyor" diye konuştu.

Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA,