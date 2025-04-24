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ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına 'soykırım' demedi

ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına 'soykırım' demedi
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Beyaz Saray, 24 Nisan 1915 olaylarına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, 1915 olayları için Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesi kullanılarak, "Bugün Meds Yeghern'i anıyor ve 20. yüzyılın en kötü felaketlerinden birinde acı çeken o harika ruhların anılarını onurlandırıyoruz" denildi. Joe Biden ise 1915 olayları için "soykırım" diyen ilk ABD Başkanı olmuştu.

Beyaz Saray, 24 Nisan 1915 olaylarının yıl dönümünde yazılı bir açıklama yaptı.

"BÜYÜK FELAKET" İFADESİ KULLANILDI

Açıklamada, 1915 olayları için Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesi kullanılarak, "Bugün Meds Yeghern'i anıyor ve 20. yüzyılın en kötü felaketlerinden birinde acı çeken o harika ruhların anılarını onurlandırıyoruz" denildi. Açıklamada, "Bugün, Ermeni halkının trajediler karşısındaki gücüne ve direncine tanıklık ediyoruz. Aralarında madalyalı askerler, ünlü şovmenler, tanınmış mimarlar ve başarılı iş insanlarının da bulunduğu çok sayıda Ermeni, zengin kültürlerini kıyılarımıza taşıdığı ve ülkemize çok şey kattığı için şanslıyız" denildi. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin dini özgürlüklerin ve savunmasız azınlıkların korunması konusunda kararlılığını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, "Ermenistan ile stratejik ortaklığımızı sürdürmeyi ve bölgesel istikrarı korumayı dört gözle bekliyoruz" denildi.

BİDEN "SOYKIRIM" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın selefi Joe Biden döneminde ise Beyaz Saray'dan 1915 olayları için yapılan açıklamalarda "soykırım" tanımı kullanılıyordu. Biden, 2021'de göreve geldikten sonra yaptığı ilk 24 Nisan açıklamasında "soykırım" ifadesini kullanmış ve bunu yapan ilk Amerikan Başkanı olmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıYavuz:

Bizde, Emperyalist BARBAR Batılıların katlettiği kızıldereli ruhları büyük bir saygıyla aniyoruz.

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Önemsemeyin çünkü her sene aynı pohu yemeye alıştılar...

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Haber Yorumlarıbayram akyul:

Bu gün Filistinlilere soykırım uygulayanların ortakları, güç ve silah destekçileri önce ellerindeki kana bakıp sonra bizim soyumuz hakkında yorum yapsınlar.

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Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

gönderin tüm ermenileri ülkeden çalışma izni olmayan bir sürü ermeni var

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Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Bu olaylar yaşandı benim dedem 2008 yılında 107 yaşında vefat etti, rahmetli bu olaylara şahit olmuş, çok sayıda ermni öldlmüş hatta kadınlarını da bazı celltlra vermişler. Lakin bu olayda Türkler yüzde yüz haklıydı çünkü ermniler Osmanlı’nın zayıf anını yakaladılarında hemen çetelesıp Türk köylerini ateşe vermişler. Dönemin şartlarına göre bunlar olmalıydı, Ermeniler hiç bir zaman Türk ve Müslüman dostu olmadılar, yhudilerde öyle.

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