Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında geçtiğimiz günlerde gerçekleşen sürpriz görüşmeye ilişkin detaylar gündemden düşmüyor. Beştepe'de gerçekleşen 1.5 saatlik toplantı sonrasında kulislerde Erdoğan'ın Akşener'e cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif ettiği, Akşener'in ise oğlu için büyükelçilik talep ettiği gibi iddialar ortaya atılmıştı.

"HERHANGİ BİR TEKLİF YA DA TALEP YOK"

Ankara kulislerine düşen son bilgilere göre toplantıda çıkan haberlerin aksine herhangi bir teklif ya da talebin gündeme gelmediği, randevunun da diyalogları olan iki liderin özel kalemlerinin organizasyonuyla yapıldığı dile getiriliyor.

ERDOĞAN'DAN AKŞENER'E KRİTİK SORU

Görüşmeden bugüne kadar gün yüzüne çıkmayan en önemli detayınsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akşener'e yönelttiği kritik bir soru olduğu ifade ediliyor. Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan'ın aktardığına göre Erdoğan'ın Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" sorusunu yönelttiği Akşener'in ise bu soruya ekonomik krizden başlayarak emekli ve dar gelirlilerinin sorunları kapsamında bir yanıt verdiği öne sürüldü.