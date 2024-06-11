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Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş

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Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği 1.5 saatlik zirvenin yankıları sürüyor. Ankara kulislerine düşen son bilgilere göre Beştepe'deki zirvede iddiaların aksine Cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi bir teklifin olmadığı Erdoğan'ın Akşener'e ise "Sizce seçimi neden kaybettik?" sorusunu yönelttiği öne sürüldü. Akşener'in bu soruya ekonomik krizden başlayıp, emekli ve dar gelirlerinin sorunları gibi başlıklarla yanıt verdiği ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında geçtiğimiz günlerde gerçekleşen sürpriz görüşmeye ilişkin detaylar gündemden düşmüyor. Beştepe'de gerçekleşen 1.5 saatlik toplantı sonrasında kulislerde Erdoğan'ın Akşener'e cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif ettiği, Akşener'in ise oğlu için büyükelçilik talep ettiği gibi iddialar ortaya atılmıştı.

"HERHANGİ BİR TEKLİF YA DA TALEP YOK"

Ankara kulislerine düşen son bilgilere göre toplantıda çıkan haberlerin aksine herhangi bir teklif ya da talebin gündeme gelmediği, randevunun da diyalogları olan iki liderin özel kalemlerinin organizasyonuyla yapıldığı dile getiriliyor.

ERDOĞAN'DAN AKŞENER'E KRİTİK SORU

Görüşmeden bugüne kadar gün yüzüne çıkmayan en önemli detayınsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akşener'e yönelttiği kritik bir soru olduğu ifade ediliyor. Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan'ın aktardığına göre Erdoğan'ın Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" sorusunu yönelttiği Akşener'in ise bu soruya ekonomik krizden başlayarak emekli ve dar gelirlilerinin sorunları kapsamında bir yanıt verdiği öne sürüldü.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Meral Akşener İYİ Parti Beştepe Ankara Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (14)

Sokrates:

hala anlamadılarsa way halimize

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Ahmet AKGÜL:

ejder meyvesi suyu B12 değerlerini sıfırladı galiba, hiçbir şey hatırlamıyor. ülke yangın yeri.

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faruk merttürk:

Halkı koyun, kendinizi kurt zannettiğiniz için kaybettiniz.

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albatros :

20 yıldır ülke yanarken senin camianın saçını taradığı için olabilir mi?

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varol akyüz:

Cevabını bildikleri soruyu tekrar tekrar soruyorlar nedendir bilinmez

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faruk merttürk:

Eyvah, onu bile anlamamış.

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Ömer Can:

seçimi gereksiz insanların lafına kanıp emeklilere zam vermeyerek kaybettik demiş reisim

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Ahmet null:

Birinci sırada uçuk fiyatlar kredi faizleri insanlar ev veya araç almak istediğinde 4 araba parası da faiz veya 4 ev parasıda faiz ödemek zorunda kalması 2. nedeni göçmenler yüzünden kiraların uçması çünkü adamlar 1 dairede 2 aile kalıyorlar ve en yüksek kirayı kabul edebiliyorlar olan bizim garip milletimize oluyor 3. sırada işçiden alınan vergiler memura emekliye yeterli zam yapılmaması 4 sırada yakıt fiyatları bunlar 2015 yılındaki seyrine dönerse millet gene oy verir. Terör ve milliyetcilik konusunda desteklediğimiz için 2 parti oldunuz yço konu da da chp gibi yok Osman kavala yok gezi yok demşrtaşa özgürlük deseniz sonuncus parti bile olamazdınız

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Musa Tekin:

Akşener'in fikri mi var ki sorulmuş?

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2
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Mehmet Vatandaş:

Hahha, sorduğu kişi seçiemin en büyük kaybedenler

9
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