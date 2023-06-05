Beştepe'de devir teslim töreni! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz görevi Fuat Oktay'dan devraldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'na Cevdet Yılmaz'ın getirildiğini açıkladı.

"SEÇİMLERDE AÇIK FARKLA MİLLETİMİZİN TEVECCÜHÜNE NAİL OLDUK"

Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Beştepe'de düzenlenen törenle görevi Fuat Oktay'dan devraldı. Törende konuşan Fuat Oktay şu mesajları paylaştı; "Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçim gerçekleştirdik. Seçimlerde açık farkla milletimizin teveccühüne nail olduk.

"SPESİFİK ÇALIŞMALARI BÜYÜK GAYRETLE YERİNE GETİRDİK"

Hükümetimize, cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye duyduğu güven dolayısı ile milletimize şükranlarımı sunuyorum. Şerefle yürüttüğüm görevimi Cevdet Yılmaz beye devrediyorum. Ülkemizi ve dünyamızı etkileyecek büyük sınamalardan geçtik. Küresel sorunların üstüne deprem felaketi. Bu felaketin yaralarını sarmak için gece gündüz verilen uğraşlar. Hepsinden alnımızın akı ile çıktık. Ayasofya'nın ibadete açılmasından savunma sanayisine, TOGG'a kadar mega projelerin parçası olmamıza fırsat veren cumhurbaşkanımıza güvenleri için şükranlarımı arz ediyorum. Farklı konulardaki spesifik çalışmaları büyük gayretle yerine getirdik.

"ZATI DEVLETLERİMİZE BİR KEZ DAHA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kanun taslakların oluşumunda ortak aklın oluşumuna katkı verdik. Bütçe sürecinde kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu gerçekleştirdik. Türki cumhuriyetler başta olmak üzere eylem planlarını yakından takip ettik. KKTC ile işbirliğini toplumsal boyuta yayarak güçlendirdik. Sayın Cevdet Yılmaz beyin bu çıtayı daha da yukarı taşıyacağına eminim. Bundan sonra çok daha iyi işler yapılacağına inancım tamdır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yol arkadaşlığı yapmış olmamız dolayısı ile zatı devletlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum."

"BAYRAĞI FUAT OKTAY'DAN ALMAK BENİM İÇİN BİR ONURDUR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşmasından öne çıkanlar ise şu şekilde; "Değerli basın mensupları, değerli misafirler hepinizi saygı ile selamlıyorum. Bayrağı Fuat Oktay'dan almak benim için bir onurdur. Bu özet bile üstlenmekte olduğum sorumluluğun ne kadar ağır olduğunu gösteriyor. Elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Türkiye Yüzyılı kabinesinde cumhurbaşkanı yardımcılığını tevdi eden sayın cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Yeni kabinede yer alan bakanlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum.

"YENİ FIRSATLARI DEĞERLENDİRMEYE KARARLIYIZ"

Aziz milletimize şükranlarımızı sunuyorum. Her bir kurumumuza teşekkür ediyoruz. Yeni sistemin farkını burada bir kez daha görmüş olduk. 90'larda seçimlerden sonra hükümetin nasıl olacağı şeklinde tartışmalar yaşanırdı. Sonuçlar kesinleşir kesinleşmez cumhurbaşkanımız yemin etti ve hemen ertesinde hükümet kuruldu. Koalisyon tartışması yaşanmadan halka hizmete devam edeceğiz. Bu belirsizliklerin ortadan kalkması bütün alanlarda vatandaşın beklentilerini karşılayacağımız anlamına geliyor. Seçimlerde tüm Türkiye kazanmıştır. Gencinden yaşlısına 85 milyon insanımız kazanmıştır. Dünyanın ve bölgemizin zor bir dönemden geçtiğini, zorluklarla birlikte fırsatın da olduğunu biliyoruz. Yeni fırsatları değerlendirmeye kararlıyız.

"LAF ÜSTÜNE LAF DEĞİL TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYACAĞIZ"

Türkiye Yüzyılı olarak ifade ettiğimiz cumhuriyetimizin 2. yüzyılını şahlanma dönemin haline getireceğiz. Yeni projeler ile ilerleyeceğiz. Kabinedeki yeni arkadaşlarımız ile eşgüdüm ile çalışarak vatandaşlarımızın hayallerini gerçekleştireceğiz. Her işte ilgili taraflarla konuşmaya önem vereceğiz, yönetirken temel ilkemiz adalet olacaktır. Sosyal politikalarda, terörle mücadelede sorumlulukla hareket edeceğiz. Seçim beyannamemizde detaylı ifade ettiğimiz politikaları birer birer hayata geçireceğiz. Yatırımlara özel önem vereceğiz. İstihdam, yatırım ve üretim ile yolumuza devam edeceğiz. Sürdürülebilir kapsayıcı insan odaklı büyüme anlayışı ile yolumuza devam edeceğiz. Enflasyonla mücadeleye önem vereceğiz. Enflasyonun olumsuz etkileri ile karşı karşıya olanları rahatlatmaya dönük politikalara devam edeceğiz. Depremden etkilenen şehirleri inşa ve ihya edeceğiz. Zor şartlarda yüksek katılımla demokratik vazifelerini yerine getirdiler. Deprem çalışmalarını yakından takip edeceğiz. KKTC'nin yanında olmaya devam edeceğiz. Laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyacağız."