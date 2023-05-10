Beşiktaş Belediyesi, 14 Mayıs'ta seçmene ulaşım desteği sağlayacak

Beşiktaş Belediyesi, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde ulaşım desteğine ihtiyacı olan vatandaşlara servis imkanı sağlayacak. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bütün komşularına seslenerek herkesi sandığa gitmeye davet etti.

Beşiktaş Belediyesi, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde ulaşım desteğine ihtiyacı olan vatandaşlara servis imkanı sağlayacak. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bütün komşularına seslenerek herkesi sandığa gitmeye davet etti.

Beşiktaş Belediyesi, 14 Mayıs'ta seçmene ulaşım desteği verecek. Başkan Akpolat, ulaşım desteğine ihtiyacı olan vatandaşların 444 44 55 numaralı Çözüm Merkezi'ni arayarak kayıt yaptırabileceğini açıkladı. Akpolat, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Değerli komşularım, bugün sizlere önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki, 14 Mayıs Pazar günü ülkemizde çok önemli bir seçim var. Oy kullanma hakkı, demokrasimizin en temel haklarından biri ve bu hak, bize verilen en önemli sorumluluk. Sandığa gitme hakkımızı kullanarak, demokrasimize sahip çıkmalıyız ve geleceğimizin şekillenmesinde etkin bir rol oynamalıyız."

Beşiktaş Belediyesi olarak ileri yaştaki ve engelli komşularına ulaşım konusunda yardımcı olacaklarını kaydeden Akpolat, şöyle devam etti:

"2019 YILINDA OLDUĞU GİBİ BU SEÇİMDE DE TÜM KOMŞULARIMIZDAN REKOR BİR KATILIM UMUYORUM"

"Her birimizin oy kullanması, ülkemizin demokrasisine ve geleceğine verdiği önemi gösterecek. Bu nedenle, tüm vatandaşlarımızı sandığa giderek oy kullanmaya davet ediyorum. 2019 yerel seçimlerinde Beşiktaş'ta yüksek bir katılım oranıyla sandığa gitmiştik. Sevgili Beşiktaşlılar, siz de biliyorsunuz ki kentimizde nüfusumuzun bir kısmını ileri yaştaki komşularımız ve engelli komşularımız oluşturuyor. Seçim günü oy kullanmak için ulaşım desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın, 444 44 55 numaralı Çözüm Merkezi'mizden bize ulaşarak kayıt yaptırmalarını rica ediyorum. Kayıt yaptıran komşularımız servislerimiz ile 14 Mayıs Pazar günü sabah 08.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında, ekiplerimiz tarafından evlerinden alınarak oy kullanacağı sandıklara götürülecek. Haydi Türkiye, haydi İstanbul ve haydi Beşiktaş! Ülkemize baharı birlikte getirelim. Sağlıklı ve mutlu bir gelecek dileğiyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, iyi günler diliyorum."