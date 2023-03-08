Berna Laçin 'Belki borcunu ödersin' dedi, Cemal Enginyurt özür diledi

O dönem Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiren Enginyurt, "Ordu'yu AK Parti mi, CHP mi yönetiyor? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Elazığ depremi üzerinden hükümete hakaret eden Berna Laçin 10 Martta Ordu'da ağırlanıyor" ifadelerini kullanarak iptal ettirmeye çalışmıştı.

"BELKİ ÖZÜR BORCUNU ÖDERSİN"

Bugün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak MHP'den istifa edip Demokrat Parti saflarına katılan Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'a çağrıda bulunarak "Baskıyla oyunumu yasaklatmak isteyen ama kazandığım mücadelem sonrası hala özür beklediğim Cemal Enginyurt bugün Kadınlar Günü belki özür borcunu ödersin" ifadelerini kullandı.

BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

Ünlü oyuncunun bu çağrısından sonra Enginyurt, "8 Mart Dünya Kadınlar günü vesilesiyle, kendisinden özür dileme fırsatı veren Berna Laçin hanımefendiye teşekkür ediyorum. Özür dilerim" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Enginyurt'un paylaşımına Berna Laçin de "Teşekkür ederim" diyerek yanıt verdi.

İşte ikili arasında geçen o diyalog;