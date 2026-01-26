Haberler

Belediye başkanı partiden ihraç edilince açıkladı: AK Parti'ye geçtim

Belediye başkanı partiden ihraç edilince açıkladı: AK Parti'ye geçtim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Süleyman Adıgüzel, Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut'un parti üyeliğinden kesin olarak ihracına karar verildiğini duyurdu. Başkan Karadavut ise "AK Parti'ye geçtiğini" bildirerek, bu nedenle ihraç edildiğini söyledi.

  • Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Süleyman Adıgüzel, Davut Karadavut'un parti üyeliğinden kesin olarak ihraç edildiğini açıkladı.
  • Davut Karadavut, AK Parti'ye geçtiğini duydukları için partiden ihraç edildiğini belirtti.
  • Davut Karadavut, 2009 ve 2014 yıllarında AK Parti'den, 2023 yerel seçimlerinde ise Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilmişti.

Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Süleyman Adıgüzel, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne Yeniden Refah Partisi logosu altında katılan Davut Karadavut hakkında yapılan inceleme, tespit ve değerlendirmeler neticesinde ihraç edildiğini açıkladıdı.

Adıgüzel, "partinin gayesine ve özüne aykırı olmasa dahi, yetkili organların bilgisi ve izni olmaksızın açıklamalarda bulunmak ve yayın yapmak, parti kademeleri arasındaki uyum ve iş birliğini sarsıcı tutum ve davranışlarda bulunmak, yetkili organlarca verilen görevleri gereği gibi yerine getirmemek ve ihmal etmek, tüzüğün 8. maddesinde belirtilen şartları yerine getirmemekle" suçlanan Belediye Başkanı Karadavut'un parti tüzüğü ve parti politikalarına aykırı hareket ettiğini ifade etti.

PARTİ ETKİNLİKLERİNE KATILMADI

Karadavut'un parti disiplin kurulu kararlarına da riayet etmediğini bildiren Adıgüzel, şunları kaydetti:

"İl ve ilçe teşkilat toplantılarına mazeretsiz katılım sağlamadığı, Millî Görüş belediyeciliği ve ahlaklı belediyecilik ilke ve esaslarına aykırı tutum ve davranışlarda bulunduğu hususları sabit görülmüş olup; Yeniden Refah Partisi Tüzüğü'nün ilgili hükümleri gereğince, Davut Karadavut'un parti üyeliğinden kesin olarak ihraç edilmesine karar verilmiştir. Karar, parti tüzüğü ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda alınmış olup, gereği yapılmak üzere kayıt altına alınmıştır."

Belediye başkanı partiden ihraç edilince açıkladı: AK Parti'ye geçtim

"AK PARTİ'YE GEÇTİM"

Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut ise ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "AK Partiye geçtiğimi duydular, partiden ihraç ettiler. Bana herhangi bir tebligat yapılmadı. Ancak AK Parti'ye geçtiğimi duydukları için böyle bir karar aldıklarını düşünüyorum. AK Parti'ye geçmeseydim böyle bir karar alırlar mıydı?" dedi.

Son yerel yönetim seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Kadışehri Belediye Başkanı seçilen Davut Karadavut, 2009 ve 2014 yıllarında iki dönem AK Parti'den belediye başkanı seçilmişti. 2019 yerel öneim seçimleri öncesinde partisinden istifa eden Karadavut, BBP'den başkan adayı olmuş ancak kazanamamış, son yerel seçimlerde ise Yeniden Refah Partisi'nden aday gösterilip, belediye başkanı seçilmişti.

Kaynak: ANKA / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Yanar döner yani bayağı, kimin kayığına binerse onun küreğini çekiyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstediği zammı alamayan emeklilere verilecek bayram ikramiyesi de belli gibi

İstediği zammı alamayan emekli, bir şoku da bayram ikramiyesiyle yaşayacak
Neye uğradığını şaşırdı! Benfica'ya dönen Rafa Silva'ya büyük şok

Benfica'ya dönen Rafa Silva'ya ilk maçında büyük şok
Davos Zirvesi'nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı

Bir Davos klasiği! Rezillik diz boyu, talep rekor seviyelere ulaştı
Dünyanın en ünlü stadı yağmurda resmen göle döndü

Dünyanın en ünlü stadı yağmurda resmen göle döndü
İstediği zammı alamayan emeklilere verilecek bayram ikramiyesi de belli gibi

İstediği zammı alamayan emekli, bir şoku da bayram ikramiyesiyle yaşayacak
Genç futbolcuya yol göründü! Galatasaray'da tek taraflı fesih

Genç futbolcuya yol göründü! Galatasaray'da tek taraflı fesih
Yılmaz Güney'in ailesi, Savcı Yavuz Engin hakkında suç duyurusunda bulundu

Savcı Yavuz Engin'in mesajı Yılmaz Güney'in ailesini harekete geçirdi