Belçika Kralı Philippe Şili'de Uçak Arızası Nedeniyle Mahsur Kaldı

Belçika Kralı Philippe Şili'de Uçak Arızası Nedeniyle Mahsur Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika Kralı Philippe ve eşi Kraliçe Mathilde, resmi ziyaret için gittikleri Şili'de uçak arızası sonucu mahsur kaldı. Uçağın kalkış sırasında lastiklerinde oluşan hasar nedeniyle dönüş yapamayan heyetin, pazar sabahı Belçika'ya dönmesi bekleniyor.

Belçika Kralı Philippe, eşi Kraliçe Mathilde ve beraberindeki bakanlarla birlikte resmi ziyaret için geldiği Şili'de uçağının arıza yapması sonucu mahsur kaldı. Kral ve beraberindeki heyet, perşembe gününden beri Belçika'ya dönemedi.

Belçika Kralı Philippe, eşi Kraliçe Mathilde, Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, bölgesel hükümet başkanları, bakanlar ve iş adamlarından oluşan heyetle 3 günlük süreyle resmi ziyaret gerçekleştirdiği Şili'deki temaslarını perşembe günü tamamladı. Kral Philippe ve beraberindeki heyet, ziyaretin ardından Belçika'ya dönmek üzere Antofagasta Havalimanı'nda Portekizli havayolu şirketi Hi Fly tarafından işletilen Airbus A340-300 tipi uçağa bindi. Uçağın kalkış pozisyonuna getirildiği sırada lastiklerinde hasar meydana geldi, Kral Philippe ve beraberindeki heyet uçaktan indirildi. Kral Philippe ve heyeti, tekerleklerden sadece bir yedek bulunduğu, ikinci tekerlek olmadığı için perşembeden bu yana Şili'de mahsur kaldığı belirtildi.

Gidiş öncesi de teknik arıza yaşanmıştı

Geçtiğimiz pazar günü başlaması planlanan ziyaret, heyeti taşıyacak uçakta meydana gelen teknik arıza sonucu gecikmeli olarak pazartesi başlamıştı. Heyet Şili'ye gecikmeli olarak giderken, bu kez de dönüş yapamadı. Belçika medyasında yer alan haberlere göre aynı uçakta yeniden teknik sorun meydana geldi.

Havayolu şirketine tepki

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot gidiş öncesi gecikmeden sonra yaptığı açıklamada, bir günlük gecikme için, "Bu ülkenin imajı için utanç verici. Hizmet alınan şirket hakkında gerekli incelemeler yapılacak" ifadelerini kullanmıştı. Ancak uçakta dönüşte de sorun yaşaması, Belçika'da büyük bir şaşkınlığa neden oldu.

Belçika basınında çıkan son haberlerde, Kral Philippe ve beraberindeki heyetin pazar sabaha karşı ülkeye ulaşacağı aktarıldı. - SANTİAGO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Alevlerle mücadele devam ediyor! İşte orman yangınlarında son durum

Çok sayıda yerleşim yeri tahliye edildi! İşte yangınlarda son durum
Özel'den kurultay davası öncesi olay çıkış: Maksat sonuç almak değil, partiyi tartıştırmak

Özel'den kavgayı alevlendirecek sözler: Asıl maksat partiyi...
Kendisini yakalayan market çalışanını tekme tokat dövdü

Market çalışanını tekme tokat dövdü, kimse bir şey yapamadı
Üsküdar'da rayiç bedel tartışması! Muhtar yüzde 700'lük zamma isyan etti

Yapılan yüzde 700'lük zam mahalle muhtarını isyan ettirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu

Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi

Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
Bakan Yumaklı: Orman yangınlarının 6'sı sürüyor, 3 kişi gözaltında

Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor! İlk gözaltılar başladı
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı

Uçakta valizi kaybolan ünlü şarkıcı sahneye bornozla çıktı
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı

Tüm dünyanın gözü o noktada! İran kazıya başladı
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
İsrail'den Gazzelilere ölüm tuzağı! Un çuvallarından uyuşturucu çıktı

İsrail'in yeni skandalı! Un çuvalından ölüm tuzağı çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.