Bekir Bozdağ: 'Terörsüz Türkiye', aziz milletlerimizin de hedefidir

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Bekir Bozdağ, Terörsüz Türkiye hedefimiz, aziz milletlerimizin de şehit ve gazilerimizin de hedefidir. Eğer biz terörsüz Türkiye hedefine ulaşabilirsek, şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettiği mücadeleyi başarılıya ulaştırmış oluruz dedi.

4 Eylül 1919 tarihli Sivas Kongresi'nin 106'ncı yıl dönümü, kentte törenlerle kutlandı. Törene TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti Sivas milletvekilleri Rukiye Toy ve Hakan Aksu, MHP Milletvekili Ahmet Özyürek, 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve il protokolü katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Tarihi kongrenin yapıldığı, bugünkü Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi'nde, Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncularının hazırladığı kongrenin temsili izlendi.

Müze bahçesinde devam eden törende konuşan TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ, Sivas Mekteb-i Sultanisi olan bu binada 4 Eylül 1919 tarihinde toplanan ve nihai bildirisiyle hem Sivas'a hem vatan topraklarının dört bir yanında yaşayan insanımıza hem de bu milletin düşmanlarına hem de bir dünyaya Türkiye'nin sadece o gününü değil, bugününü ve bundan sonrasının yol haritasını gösterecek tarihi kararları alıp ve buradan duyuran ceddimizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Baktığımız zaman, o gün kongre sonucunda 'Milli sınırlar içinde vatan bütün bölünmez', 'Manda ve himaye kabul edilemez', 'Meclis-i Mebusan derhal toplanmalıdır', 'Ülkenin dört bir yanında 'Milli Mücadele'yi gerçekleştirmek için faaliyetler değişik Cemiyetler adında adı altında bundan sonra Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti adı altında tekleştirilecek, birleştirilecek' kararları alındı. Daha nice kararlar burada alındı ve bütün dünyaya ilan edildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu milletin vatan ve millet sevdasının tercümanı olmuş, lideri olmuş. Bu millet de bu tercümanın, bu liderin arkasından 'Ya şehit, ya gazi olurum' diyerek, 'Ya istiklal, ya ölüm' parolasıyla yollara düşmüştü ve bu büyük, bir arada atan sineleri hiçbir top sindiremez, hiçbir düşman yenemez. İşte 'Manda ve himaye kabul edilemez' anlayışı sadece lafta değil, cennete koşar gibi şehitliğe ve gaziliğe koşmuş ceddimizin kanları ile imzalanmış, dünyaya Sivas'tan ilan edilmiştir dedi.

'ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ RUHLARINI İNCİTECEK HİÇBİR ADIM ATMADIK'

Türkiye'nin yeni bir dönemin eşiğinde olduğunu belirten Bozdağ, Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılın başında Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın ve Türk milletinin büyük desteğiyle yürüyen bir 'Terörsüz Türkiye' hedefi var. Allah'ın izniyle terörsüz Türkiye hedefi, Türkiye'mizin iç cephesinin güçlenmesine, milletimizin, devletimizin daha kudretli hale gelmesine önemli bir katkı sunacaktır. Hedefimiz, Türkiye'mizin ikinci yüzyılını, 'Türkiye Yüzyılı' yapmak, aziz milletimizi ve ülkemizi dünden, bugünden daha müreffeh, daha huzurlu ve daha kudretli yapmak ve yaşatmaktır. Aziz milletimizi ve ülkemizi bölgede ve dünyada en güçlü ülkelerden biri haline getirmektir. Bu, 86 milyon vatandaşımızın birlik, dayanışma, refah, barış, güven, huzur ve mutluluk içinde bulunması ve yaşaması için son derece önemlidir. Terörden arınmış bir Türkiye hedefimize giderken, bugüne kadar şehitlerimizin aziz ruhlarını incitecek ve gazilerimizi üzecek hiçbir adım atmadık, bundan sonra da atmayız ve atılmasına asla müsaade etmeyiz. Terörsüz Türkiye hedefimiz, aziz milletlerimizin de şehit ve gazilerimizin de hedefidir. Eğer biz terörsüz Türkiye hedefine ulaşabilirsek, şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettiği mücadeleyi başarılıya ulaştırmış oluruz diye konuştu.

'MİLLİ MÜCADELENİN HER AŞAMASINDA İNANÇ YER ALIR'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de Milli Mücadele'nin her aşamasında, inanç, kararlılık ve iradenin yanında, bir devlet aklı ve stratejik zeka yer alır. Kurtuluş Savaşımızın 19 Mayıs 1919'da başladığını kabul edersek; Samsun'dan Sivas'a, kongreler sürecini, çok kapsamlı ve kendi içinde detayları olmasıyla birlikte 'işgallere karşı milletimizde oluşan tepkiyi ortak bir irade ve güce dönüştürme adımı' olarak değerlendirebiliriz. Maalesef, bugün bile ülkemizde Sevr hayalleri kuranlar, daha kötüsü bunu utanmazca ifade edebilenler var. Maalesef bugün, ülkemizin birliği, bütünlüğü; Cumhuriyet'in temel nitelikleri olan dilimiz, kimliğimiz, bayrağımız, başkentimiz; alın teriyle, gözyaşıyla, kanla kazandığımız vatanımız, bağımsızlığımız, istiklalimiz ve istikbalimiz sözde 'demokratik dönüşüm' güzellemesiyle siyasi bölücüler tarafından tartışmaya açılmaya çalışılıyor. Bize göre bu, başka bir işgal tehdidi ve başka bir beka meselesi. Türk milleti olarak buna müsaade etmedik ve etmeyeceğiz. Gücümüz neye yetiyorsa o ölçüde karşı duracak ve direneceğiz ifadelerini kullandı.

'VATANIMIZI GELİŞTİRMEYE VE KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ise konuşmasında, Ülkemiz ve milletimiz için burada alınan kararları, inşallah bundan sonra da bu aziz milletin birliği, beraberliği ve dünyada bütün güç odaklarının, emperyalist yaklaşımlarının karşısında dimdik duracağı günleri hatırlatması adına da yaşatacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Sivas'ta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, milletvekillerine ev sahipliği yaptılar. 108 gün boyunca da o kararların nasıl uygulanacağını, temsil heyetiyle beraber Anadolu coğrafyasında neler yapılacağının hazırlığını yaptılar. Ben hepsine gani gani rahmet diliyorum. Allah onlardan razı olsun. Şundan da eminiz ki biz, bu aziz vatanı göz bebeğimiz olarak bundan sonra da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kararlı ve inançlı olarak, her daim büyütmeye, geliştirmeye ve korumaya devam edeceğiz diye konuştu.Konuşmaların ardından TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ, 'Şeref Defteri'ni imzaladı. Daha sonra ise halk oyunları gösterisi yapıldı.