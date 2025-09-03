Bekir Bozdağ, Sivas'ta Valilik ve Belediyeyi Ziyaret Etti

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sivas'ta Valilik ile Belediyeyi ziyaret etti.

Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri için kente gelen Bozdağ, Vali Yılmaz Şimşek'e ziyaret gerçekleştirdi.

Daha sonra Sivas Belediyesine geçen Bozdağ, Belediye Başkanı Adem Uzun'dan şehirde devam eden yatırımlar ve çalışmalar konusunda bilgi aldı.

Bozdağ, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kültür, medeniyet ve tarih merkezlerinden Sivas'ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Sivas Kongresi'nin yıl dönümünün yarın kutlanacağını belirten Bozdağ, "Türkiye'nin o dönemki şartlarında geleceğini, istiklalini, istikbalini ve bütün tarihi sürecini ilgilendiren en önemli kararların alındığı tarihte, alındığı ilde, alındığı salonda hep beraber olacağız." dedi.

Bozdağ, Sivas Kongresi'nin Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile o süreçte kongreye destek veren, kahramanları Sivas'ta bağrına basan Sivaslıları rahmetle andığını ifade etti.

Sivas'ın yeni projelerle yarınlarının daha iyi olmasını temenni eden Bozdağ, "Sivas, düne göre daha iyi bir noktada, inşallah yarınları daha da iyi olacaktır. Belediye Başkanımıza da desteğimiz tamdır. Sivas, bizim gözbebeğimizdir." diye konuştu.

Ziyaretlere AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy ile MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek de katıldı.