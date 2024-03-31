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BBP Sivas'ta belediye başkanlığını kazandı

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Büyük Birlik Partisi (BBP), merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas'ta belediye başkanlığını kazandı.

Sivas'ta resmi olmayan sonuçlara göre BBP Belediye Başkan adayı Adem Uzun seçimi kazandı. Partililer, elde ettikleri tarihi zaferi Sivas Meydanı'nda toplanarak kutladı.

BBP Sivas'ta belediye başkanlığını kazandı

BBP ADAYI, AK PARTİ'NİN ADAYINA FARK ATTI

Kentte saat 00.00 itibarıyla sandıkların yüzde 79,23'ü açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre yarışı, yüzde 43,62 oranında oy alan BBP adayı Adem Uzun kazandı. Uzun'u AK Parti'nin adayı yüzde 30,91'lik oyla Hilmi Bilgin takip etti.

BBP Sivas'ta belediye başkanlığını kazandı

BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının ardından belediye başkanlığını AK Partili isimler 2014-2024 yılları arasında yönetmişti. Ardından Sivas Belediyesi iki dönem yeniden AK Partili başkanlar tarafından yönetilmişti. Önceki dönemlerde Büyük Birlik Partisi'nin kalesi olarak adlandırılan Sivas, bugünkü seçimlerde yeniden Büyük Birlik Partisi'ne geçmiş oldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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