BBP lideri Destici'den DEM Partili Buldan'ın 'Öcalan' çıkışına sert tepki

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Parti İmralı heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'ın terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili medyadaki bazı yorumlardan çok rahatsız olduğu yönündeki açıklamalarına sert tepki gösterdi.

"ARTIK DOĞRUDAN DEVLET OTORİTESİNE MEYDAN OKUMANIN KONUSUDUR"

Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Daha düne kadar insan içine çıkamayan bu "sahte barış" düşkünleri, Çözüm Süreci'nin fırsatlarını kendilerine yontup küstahlaşmakta sınır tanımıyorlar. Şimdi de medya düzenine müdahale etmeye kalkıyorlar. İmralı'daki bebek katilinin, kendisiyle ve sözde "Çözüm Süreci"yle ilgili haberlerin bir kısmından "rahatsız olduğunu" söyleyip, bu rahatsızlığı doğuran içerikleri engellemenin "iktidarın görevi" olduğunu dile getirmek; artık fikir özgürlüğünün değil, doğrudan devlet otoritesine meydan okumanın konusudur.

"AÇIK BİR ŞEKİLDE TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TALEPLERİNİN NORMALLEŞTİRİLMESİ VE KABULÜ ÇAĞRISIDIR"

Yani bir terör örgütü elebaşı, artık patolojik mahiyette tezahür eden hezeyanlarıyla sadece Türkiye'ye ve Ortadoğu'ya yön vermeye kalkışmakla kalmıyor; aynı zamanda bu ülkenin basın düzenine de yön verme cüreti ve hadsizliği gösteriyor! Oysa Türkiye'de basının görevi, bir teröristin duygusal konforunu sağlamak değil; milletin gerçeği bilme hakkını korumaktır. Basın özgürlüğü, İmralı'nın keyfi için değil; şehitlerinin kanını, gazilerinin fedakârlığını, milletinin hafızasını yaşatmak için vardır. Devletin medya dilini terör örgütü liderinin talepleri doğrultusunda şekillendirmesini istemek, açık bir şekilde terör örgütünün taleplerinin normalleştirilmesi ve kabulü çağrısıdır.

"CANİ BİR HÜKÜMLÜNÜN HUZURUNU DERT EDİNMEK, MİLLÎ BİR PROBLEM ALANIDIR"

Asıl "rahatsız" olması gerekenler, ekran başında evladının haberini izleyen şehit anneleridir; dağda, sınırda, operasyon sahasında bu vatan için can veren Mehmetçiklerdir. Bu vatana sadece nüfus kâğıdıyla değil, kalbiyle bağlı olanların sabrını, acısını, kararlılığını yok sayıp; kırk yıl boyunca bu millete ve devlete "ihanet" etmiş cani bir hükümlünün huzurunu dert edinmek, millî bir problem alanıdır. Ve asla göz yumulamaz."

BULDAN NE DEMİŞTİ?

Bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili medyadaki bazı yorumlardan çok rahatsız olduğunu belirten DEM Partili Pervin Buldan, şu ifadeleri kullanmıştı: "Sayın Öcalan son görüşmede çok rahatsız olduğu bir mesele üzerinde durdu. Ciddi eleştirileri var. Hala birçok kanalın ve yorumcunun geçmişteki düşmanca dili sürdürdüğünü ve bu çevrelerin derdinin çözüm ve barış olmadığını, hamaset ve düşmanlık olduğunu açıkça ifade etti. Bazı yorumcuların, habercilerin, kanalların sürecin aleyhine yorumlar, ifadeler kullanması bizim çözeceğimiz bir sorun değil. Çünkü baktığımızda bugün medya da hükümetin elinde, yargı da AKP'nin elinde. Her gücü olan, yaşamın her alanına hakim olan bir iktidardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bütün bunları iyileştirmek, ortadan kaldırmak yine iktidarın görevi. Ama bu konuda da bir ilerleme kaydedilmediğini de belirtmek istiyorum."