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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: İdam gelecek

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BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 'İdam gelecek. İbreti alem için sallandıracaksın. Bir daha hiçbir zaman, hiç kimse çocuklarımızın canına, ırzına tasallut etmeyi dahi aklından geçiremeyecek' dedi.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İdam gelecek. İbreti alem için sallandıracaksın. Bir daha hiçbir zaman, hiç kimse çocuklarımızın canına, ırzına tasallut etmeyi dahi aklından geçiremeyecek" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Bilecik'te bu yıl 743'üncüsü düzenlenen 'Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde konuştu. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'tan bu yana Narin Güran'ın (8) cansız bedenine ulaşılmasına değinen Destici, "Narin Güran yavrumuzun maalesef cansız bedenine ulaşıldı. İlk günden beri gözümüz, yüreğimiz kan ağlıyor. Ciğerlerimiz parçalanıyordu. İşte ona bu acıyı, bu kötülüğü yapanlara, adalet işleyecek" dedi.

İdam cezasının gerekli olduğunu belirten Mustafa Destici, "İdam gelecek. İbreti alem için sallandıracaksın. Bir daha hiçbir zaman hiç kimse çocuklarımızın canına, ırzına tasallut etmeyi dahi aklından geçiremeyecek" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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