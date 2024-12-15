BBP Genel Başkanı Destici, "Yesevi'den, Tacettin'e Alperen Buluşması"nda konuştu Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Alperenliği; imanı, ahlakı, cesareti ve vatanseverliğiyle hepimize örnek olan şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nda gördük, ondan öğrendik, onda vücut bulduğuna şahit olduk. Hepimiz onun davasının takipçisiyiz, onun arkadaşları, onun kardeşleri olmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

Destici, Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfınca, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen "Yesevi'den, Tacettin'e Alperen Buluşması"na katıldı.

Türk'ün Anadolu'ya yolculuğunu özetleyebilecek en doğru cümlenin; "900 yıl önce Türkistan'da yanan alevin,"Gazi Alperenlerin gönüllerinden Anadolu'ya yansıması" olacağını belirten Destici, şunları söyledi:

"Şunu hiç unutmayalım, 'Kılıçla girebilirsiniz ama sadece adaletle kalabilirsiniz.'Elbette gücümüzle Anadolu'ya adım attık. Bununla birlikte, sevgi ve adaletle hakim olduğumuz toprakları vatan yaptık."

Geçmişte dokunulan her coğrafyada, aklıselim sahibi herkesin Müslüman Türk'ü, Türk'ün adaletini, özlemle ve saygıyla hatırladığını dile getiren Destici, "Bizim çekilmek zorunda kaldığımız her yer hala ateş çemberi; o topraklarda hala sömürü, hala kan ve gözyaşı hüküm sürüyor. Aynı inanç ve ruh ekseninde, aynı aşk ve kararlılıkla inşallah yeniden doğacağız." diye konuştu.

"Söz konusu Türk milleti ise dünyanın şah damarını keseriz"

Hoca Ahmet Yesevi'nin ruhunun, yüzlerce yıldır Tacettin Sultan'ın dergahlarında tecelli ettiğinin vurgulayan Destici, "Alperenliği; imanı, ahlakı, cesareti ve vatanseverliğiyle hepimize örnek olan şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nda gördük, ondan öğrendik, onda vücut bulduğuna şahit olduk. Hepimiz onun davasının takipçisiyiz, onun arkadaşları, onun kardeşleri olmanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin işgalcilere karşı verdiği amansız mücadele ve şehit kanlarıyla kurulduğunu anımsatan Destici, şunları kaydetti:

"Devletimiz; varlığını, milletin hayatı tehlikeye girmedikçe savaş cinayettir prensipleriyle devam ettirdi. Lakin, şehit liderimizin söylediği gibi 'Kan dökmeyi seven bir millet değiliz ancak, söz konusu vatansa, söz konusu Türk milleti ve İslam ümmeti ise dünyanın şah damarını keseriz. Aynı kararlılığı taşıyoruz. Bununla birlikte, dünyada ve bölgemizde yaşananları, yaşananların bölgemize ve ülkemize etkilerini doğru tahlil etmek, doğru tavır almak zorundayız."

Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Ali Can Kocaman da Sultan Alparslan, Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Yavuz Sultan Selim, Mustafa Kemal Atatürk denilince akla fetihlerin, zaferlerin, vatanın, milletin, ilmin, kahramanlığın, adaletin ve edebin geldiğini belirterek, "Muhsin Başkan denince ise aklımıza, 'eğilirsem düzeltin, düzelemeyecek kadar eğilirsem, beni terk edin ve hak yolunca taviz vermeden bu yola devam edin' diyen bütün bu güzellikleri insanlara anlatmayı dert edinmiş er kişi gelir." ifadelerini kullandı.