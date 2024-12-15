Üye Girişi
Haberler
Şam yakınlarında 75 bin kişinin gömülü olduğu toplu mezar bulundu
Esad kaçtıktan sonra uydu görüntülerinden tespit edildi
Türkiye'den ABD'ye DEAŞ ile mücadele kapsamında ses getirecek teklif
Türkiye'nin ABD'ye yaptığı teklif ilk kez ortaya çıktı
Ankaralı Turgut'un yürekleri dağlayan vasiyeti
Ankaralı Turgut'un yürekleri sızlatan vasiyeti
Sanatçı Ferdi Tayfur apar topar hastaneye kaldırıldı
Ünlü sanatçı apar topar hastaneye kaldırıldı

BBP Genel Başkanı Destici, "Yesevi'den, Tacettin'e Alperen Buluşması"nda konuştu Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Alperenliği; imanı, ahlakı, cesareti ve vatanseverliğiyle hepimize örnek olan şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nda gördük, ondan öğrendik, onda vücut bulduğuna şahit olduk. Hepimiz onun davasının takipçisiyiz, onun arkadaşları, onun kardeşleri olmanın gururunu yaşıyoruz.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Alperenliği; imanı, ahlakı, cesareti ve vatanseverliğiyle hepimize örnek olan şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nda gördük, ondan öğrendik, onda vücut bulduğuna şahit olduk. Hepimiz onun davasının takipçisiyiz, onun arkadaşları, onun kardeşleri olmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

Destici, Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfınca, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen "Yesevi'den, Tacettin'e Alperen Buluşması"na katıldı.

Türk'ün Anadolu'ya yolculuğunu özetleyebilecek en doğru cümlenin; "900 yıl önce Türkistan'da yanan alevin,"Gazi Alperenlerin gönüllerinden Anadolu'ya yansıması" olacağını belirten Destici, şunları söyledi:

"Şunu hiç unutmayalım, 'Kılıçla girebilirsiniz ama sadece adaletle kalabilirsiniz.'Elbette gücümüzle Anadolu'ya adım attık. Bununla birlikte, sevgi ve adaletle hakim olduğumuz toprakları vatan yaptık."

Geçmişte dokunulan her coğrafyada, aklıselim sahibi herkesin Müslüman Türk'ü, Türk'ün adaletini, özlemle ve saygıyla hatırladığını dile getiren Destici, "Bizim çekilmek zorunda kaldığımız her yer hala ateş çemberi; o topraklarda hala sömürü, hala kan ve gözyaşı hüküm sürüyor. Aynı inanç ve ruh ekseninde, aynı aşk ve kararlılıkla inşallah yeniden doğacağız." diye konuştu.

"Söz konusu Türk milleti ise dünyanın şah damarını keseriz"

Hoca Ahmet Yesevi'nin ruhunun, yüzlerce yıldır Tacettin Sultan'ın dergahlarında tecelli ettiğinin vurgulayan Destici, "Alperenliği; imanı, ahlakı, cesareti ve vatanseverliğiyle hepimize örnek olan şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nda gördük, ondan öğrendik, onda vücut bulduğuna şahit olduk. Hepimiz onun davasının takipçisiyiz, onun arkadaşları, onun kardeşleri olmanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin işgalcilere karşı verdiği amansız mücadele ve şehit kanlarıyla kurulduğunu anımsatan Destici, şunları kaydetti:

"Devletimiz; varlığını, milletin hayatı tehlikeye girmedikçe savaş cinayettir prensipleriyle devam ettirdi. Lakin, şehit liderimizin söylediği gibi 'Kan dökmeyi seven bir millet değiliz ancak, söz konusu vatansa, söz konusu Türk milleti ve İslam ümmeti ise dünyanın şah damarını keseriz. Aynı kararlılığı taşıyoruz. Bununla birlikte, dünyada ve bölgemizde yaşananları, yaşananların bölgemize ve ülkemize etkilerini doğru tahlil etmek, doğru tavır almak zorundayız."

Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Ali Can Kocaman da Sultan Alparslan, Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Yavuz Sultan Selim, Mustafa Kemal Atatürk denilince akla fetihlerin, zaferlerin, vatanın, milletin, ilmin, kahramanlığın, adaletin ve edebin geldiğini belirterek, "Muhsin Başkan denince ise aklımıza, 'eğilirsem düzeltin, düzelemeyecek kadar eğilirsem, beni terk edin ve hak yolunca taviz vermeden bu yola devam edin' diyen bütün bu güzellikleri insanlara anlatmayı dert edinmiş er kişi gelir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Politika
img

Lüks otomobil kazada ortadan ikiye ayrıldı
img

Kürsüye çıkan Bakan Yerlikaya'yı şoke eden protesto
img

Aleyna Tilki iş ilanı verdi
Ürünleri Avrupa'dan dönen işletme iflas etti, alacaklılar soluğu fabrikada aldı
Avrupa'dan veto yiyen firma iflas etti, alacaklılar kapıya dayandı
15 soru 15 cevapla Türkiye'nin İsrail ile ticareti durdurma süreci
İsrail'e patlayıcı ihraç ettik mi? Bakanlıktan 15 soruya 15 net yanıt
Kulüp başkanı, şike teklifi aldığını iddia etti
Gözler Hacıosmanoğlu'nda! Kulüp başkanı, şike teklifini itiraf etti
Soylu'dan Enginyurt'a: Lafa bakarız laf mı diye, söyleyene bakarız adam mı diye
Soylu'nun paylaştığı mesajlar tecrübeli siyasetçiyi zora sokacak
Oto pazarlarında 'Suriyeli' hareketliliği
Oto pazarlarında "Suriyeli" hareketliliği
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı

Son Dakika Haberleri

MAngo'nun kurucusu neden öldü? İsak Andiç Ermay neden öldü? Masterchef kim elendi? 15 Aralık Pazar Masterchef'te bu akşam eleme adayları kim, potada kimvar ? Araba fiyatları düştü mü, oto fiyatları neden ucuzluyor 2025? Brighton - Crystal Palace Maçı Yayın Bilgileri Şakir Paşa Ailesi konusu ne? Şakir Paşa Ailesi oyuncuları kim? Şakir Paşa Ailesi karakterleri kim? Cevat Şakir Kabaağaçlı kimdir, öldü mü? Cevat Şakir Kabaağaçlı ne zaman yaşadı? Brighton Crystal Palace CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Brighton Crystal Palace maçı ne zaman? Şakir Paşa kim? Şakir Paşa dizisindeki Şakir Paşa gerçekte kim? Şakir Paşa Ailesi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, yabancı diziden uyarlama mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.