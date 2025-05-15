BBP Genel Başkanı Destici, Diyarbakır'da Taziye Ziyaretinde Bulundu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden partisinin Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Tekbaran'ın yakınlarına taziyelerini sunmak için Diyarbakır'a geldi. Terör örgütü Pkk'nın silah bırakmasına yönelik de değerlendirmelerde bulunan Destici, "Kim terör olsun ister ki, hepimiz terör bitsin diyoruz. Dolayısıyla karar, bu yönüyle, gelinen bu nokta devletin terörle mücadelesinde ulaştığı bu zafer, bu başarı çok önemlidir ve çok kıymetlidir" dedi.

BBP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Tekbaran (43), geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Diyarbakır'a gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindekiler, Tekbaran'ın ailesine başsağlığı diledi. Dua okuyan Destici, daha sonra Tekbaran'ın çocukları ve eşiyle sohbet etti. Taziye ziyaretinin ardından BBP Diyarbakır İl Başkanlığına geçen Destici, burada basın mensuplarına açıklamada bulundu. Birkaç gün önce BBP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Tekbaran'ı kaybettiklerini, bu nedenle kadim şehir Diyarbakır'a geldiklerini söyleyen Destici, "Öncelikle kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Çocuklarına, tüm aile fertlerine, yakınlarına ve tabii ki camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Biz de çok üzgünüz, genç yaşta kardeşimizi, arkadaşımızı kaybettik. Diyarbakır gibi önemli bir şehrimizde, kritik bir şehrimizde zor dönemlerde il başkanlığı görevini aldı ve burada il başkanlığı görevini de başarıyla yürüttü. Büyük Birlik Partimizi, camiamız temsil etti. Biz kendisinden razıyız, Cenab-ı Hak da razı olsun. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

"Hepimiz terör bitsin diyoruz"

Basın mensuplarının terör örgütü Pkk'nın silah bırakması ile ilgili sorularına cevap veren Destici, "Kim terör olsun ister ki, hepimiz terör bitsin diyoruz. Dolayısıyla karar, bu yönüyle, yani gelinen bu nokta devletin terörle mücadelesinde ulaştığı bu zafer, bu başarı çok önemlidir ve çok kıymetlidir. Onun için örgütün silah bırakıyorum açıklaması da, kendimi feshediyorum açıklaması da elbette bölge başta olmak üzere Türkiye'de geniş kesimlerde bir memnuniyet meydana getirmiştir. Asıl olan silahların bırakılması ve terörün kendini feshetmesi. Burada ne kadar samimiyet var, bu ne kadar uygulanacak? Çünkü geçmiş çözüm sürecinde de bunlar söylendi, fakat sonra yapılmadı. Hem Cumhurbaşkanımız hem diğer devlet erkanımız, yetkililerimiz bu sürecin takipçisi olunacağını titizlikle söyledi. PKK tek başına bir terör değildir, neticede bu Türkiye'de eylem yapan silahlı bir kanadıdır. KCK diye bir üst yapı vardır, bu yapıya bağlı işte PYD de vardır, YPG vardır, bir sürü daha Irak'ın kuzeyinde belli yapılar, Türkiye içinde gençlik yapılanmaları var. Şimdi sadece zaten Türkiye'de bitmiş olan terör örgütünün ben kendimi feshediyorum, silah bırakıyorum demesi, örgüt tamamen kendini feshediyor, tamamen silah bırakıyor olarak açıklamıyor. Dolayısıyla biz de bunu kabul etmiyoruz. Sen kendini feshedeceksin ve bütün uzantılarınla birlikte silahı bırakacaksın. Hepsi kendini feshedecek ve demokratik bir zeminde elbetteki herkes siyaset yapabilir. Biz Büyük Birlik Partisi olarak kurulduğumuzdan beri şunu söylüyoruz; bizim kırmızı çizgimiz terör ve şiddet. Teröre ve şiddete bulaşmayan herkes fikrini, düşüncesini söyleyebilir" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR