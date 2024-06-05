BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, PKK'nın partisi Belediye Başkanı Mehmet Akış'ın gözaltına alınmasını destekliyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, " Dem Parti'nin yani PKK'nın partisi Belediye Başkanı Mehmet Akış'ın gözaltına alınması ve belediyeye kayyum atanmasını destekliyor, karara tepki gösteren terör örgütünün partisi dışındaki tüm siyasi partileri ve temsilcilerini de şiddetle kınıyorum." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dün Kayseri 12. Hava Üs Ulaştırma Komutanlığından kalkan eğitim uçağının düşmesiyle şehit düşen pilotlar Albay Uğur Yıldız ve Albay Gökhan Özen'i rahmetle anarak, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Mustafa Destici, Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden maden işçisi Tevfik Soy'a da Allah'tan rahmet dileğinde bulundu.

Gelişmiş ülkeler maden kazası sorununu çözerken Türkiye'de halen bu sorunun devam ettiğini belirten Destici, maden kazalarının "kader" kelimesi ile izah edildiği dönemin çok geride kaldığını kaydetti.

Türkiye'nin, iş ve işçi kazalarını en çok yaşayan Avrupa ülkesi konumunda olduğunu ileri süren Destici, "Maden kazalarıyla ilgili hiçbir mazereti kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

BBP Genel Başkanı Destici, şöyle devam etti:

"Özellikle devlete, kamuya ait maden işletmelerinde yaşanan benzer hadiseler, hepimizi, üzüntüyle beraber umutsuzluğa da sevk ediyor. Acilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde bir çalışma grubu kurulmalı, kamuya ve özel sektöre ait tüm işletmelerde iş güvenliğiyle ilgili kontroller artırılmalı, eksiği bulunan maden ocaklarının faaliyetlerine devam etmesine hiçbir şekilde izin verilmemelidir."

"Anayasa Mahkemesi'nin kararını vermesini bekliyoruz"

Hakkari Belediyesine kayyum atanmasına ilişkin konuşan Destici, "DEM Parti'nin yani PKK'nın partisi Belediye Başkanı Mehmet Akış'ın gözaltına alınması ve belediyeye kayyum atanmasını destekliyor, karara tepki gösteren terör örgütünün partisi dışındaki tüm siyasi partileri ve temsilcilerini de şiddetle kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Terör örgütlerinden talimat alanların herhangi bir söz ya da fiilinin, demokrasi ve hukuk zemininde herhangi bir anlamının olmadığını vurgulayan Destici, "Bu çok açık hukuki konuyu bugüne dek sürüncemede bırakan ve görevini yerine getirmeyen Anayasa Mahkemesi'nin, ayrıca terör örgütünün uzantılarıyla ilgili kararını bir an önce vermesini bekliyoruz." diye konuştu.

Destici, Anayasa Mahkemesi'nin, kendisini yürütmenin yerine koymaması ve acilen anayasa ile birlikte Anayasa Mahkemesi'nin yapısının değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Filistin ve Gazze'nin yanı sıra Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin de kanayan bir yara olduğunu kaydeden Destici, "Doğu Türkistan'da zulüm devam ettiği sürece Çin'in ekonomisi ne kadar büyük olursa olsun, toprakları ve nüfusu ne kadar büyük olursa olsun siyasi egemenliğini de kabul etmiyoruz. Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan, Uygur Türk Devleti." sözlerini sarf etti.