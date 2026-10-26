BBP Genel Başkanı Destici: "Balkanlardaki Türk varlığı bizim için çok kıymetli"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Balkanlardaki Türk varlığı bizim için çok kıymetli, çok değerli. Yüzyıllar boyunca orada Osmanlı Devleti'nin idaresi altında Türkler, Arnavutlar, Makedonlar, diğer milletler, Boşnaklar kardeşçe yaşamışlar" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Genel Merkezi'nde Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Devlet Bakanı Zülfikar Zeynula'yı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Destici ve Zeynula tarafından basın açıklaması yapıldı. BBP Genel Başkanı Destici, "Makedonya Türk Demokratik Partisi'nin genel başkanı ve hükümetin bir bakanı olarak, tabii ki hem bizim nezdimizde hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti nezdinde çok itibarlısınız. Aynı zamanda şahsınızın bilgisi, tecrübesi, siyasetteki duruşu, özellikle Makedonya'da bulunan Türk toplumunun temsili noktasında göstermiş olduğunuz üstün gayretlerden dolayı da size hem şahsım, hem camiam, hem de Müslüman Türk milleti adına da şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Türk milletinin büyük bir aile olduğunu ifade eden Destici, "Dolayısıyla da ister Orta Asya'da yaşamış olsun, ister Anadolu'da, Türkiye'de yaşamış olsun, isterse de Balkanlarda. Balkanlardaki Türk varlığı bizim için çok kıymetli, çok değerli. Yüzyıllar boyunca orada Osmanlı Devleti'nin idaresi altında Türkler, Arnavutlar, Makedonlar, diğer milletler, Boşnaklar kardeşçe yaşamışlar, bir huzur içerisinde yaşamışlar. Ama maalesef 20. yüzyılda büyük acılar yaşanmış Balkanlar'da. Burada da tabii en büyük bedeli ödeyen Türk soydaşlarımız oldu, kardeşlerimiz oldu, sizlerin ceddi, ataları oldu. Ama bütün bu katliamlara rağmen, bütün bu savaşlara rağmen, soykırıma varan katliamlara rağmen sizler Balkanlardaki Türk varlığını büyük bir cesaretle, büyük bir kararlılıkla orada Türk'ün varlığını devam ettirdiniz, İslam'la birlikte devam ettirdiniz. Bu çok kıymetli, bu çok değerli. Biz onun için gerçekten sizlere, siz de bunu yakından biliyorsunuz, hem çok seviyoruz, hem çok saygı duyuyoruz, hem de bu Türk varlığını orada kararlı bir şekilde devam ettirmenizden dolayı da sizinle gerçekten onur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"Biz her zaman şunu diyoruz, 'Türkiye Türkiye'den büyüktür'"

Makedonya Cumhuriyeti Devlet Bakanı Zülfikar Zeynula ise, "Büyük Birlik Partisi'yle bizim kardeşliğimiz 1992'den bu yana başladı. Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu'yla başladı. ve günümüze kadar devam etti. Bizlere çok kıymetli ziyaretler yaptınız ve o günden tabii yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde gerçekten çok kıymetli konular üzerinde değindik. Dolayısıyla başta devletimiz, anavatanımıza ve Türkiye'mizin gelişmesine vermiş olduğunuz katkılardan dolayı da hem Balkan Türklerine göstermiş olduğunuz bu yakın ilgi ve alakadan dolayı da ben ayrıyeten teşekkür etmek isterim. Türkiye, biz her zaman şunu diyoruz, 'Türkiye Türkiye'den büyüktür'. Biz Türk dünyası dediğimizde Türk dünyası elbette ki Türk devletlerini sayarken hiçbir zaman Balkanlar'ı ayrı görmedi. Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan her zaman Balkanlar oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı