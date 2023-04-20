BBP Bursa teşkilatları sahaya indi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa 1. Bölge 1. Sıra Adayı Ekrem Alfatlı, bugün Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbesi önünde partililerle ve milletvekili adayları ile bir araya gel erek seçim startını verdi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa 1. Bölge 1. Sıra Adayı Ekrem Alfatlı, bugün Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbesi önünde partililerle ve milletvekili adayları ile bir araya gel erek seçim startını verdi.

BBP Bursa Milletvekili Adayı Alfatlı, BBP Bursa teşkilatları ve çok sayıda partilinin de katıldığı toplantıda seçim çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

Türbe ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Alfatlı, "Bizler kurulduğumuz günden bu yana tüm seçim startlarımızı ecdadımıza dua ederek başladık. Bugün de Osman Gazi ve Orhan Gazi atalarımıza, şehitlerimize dua ederek başlıyoruz. Resmi olarak hem adayların tanıtımı hem de çalışmalarımıza dualar ile başladığımızı söylemek istiyoruz. Vatanımızın, bayrağımızın birliği noktasında şehitlerimizi ziyaret edeceğiz, esnafımızın sıkıntılarını dinleyeceğiz. Adaylarımız milli, yerli hepsi vatanını, bayrağını seven kardeşlerimiz. Bursa'nın sorunlarını, mahallelerini, ilçelerini karış karış biliyoruz. Aday olan arkadaşlarımız inşallah gazi Meclis'imizde tüm sorunların çözülmesi noktasında canla başla çalışacaklardır. Ebedi siyası liderimiz Muhsin Başkanımızdan bayrağı aldık ve bunu gururla devam ettireceğiz" dedi.

Konuşmasının ardından çarşı esnafını ziyaret eden vatandaşlarla görüşen bayramlarını tebrik eden Alfatlı, son olarak da Pınarbaşı Şehitliğini ziyaret etti.

Muhtarlara ve ASRİAD'a ziyaret

Çalışmalar çerçevesinde önce Muradiye Kocanaip Mahalle Muhtarı Yusuf Şirin'i ziyaret eden Alfatlı" muhtarlarımız bizim demokrasimizin yereldeki en önemli temsilcileridir. Yerel ve genel idare ile bağları kuran muhtarlarımızın çalışmalarını yakınen takip ediyoruz. Bu noktada Kocanaip Mahalle Muhtarımızı Yusuf Şirin Bey de mahallesinde yapmış olduğu çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken oldukça başarılı bir arkadaşımız. Bizler de bugün kendilerini ziyaret ederek hem fikir alışverişinde bulunduk hem desteğini istedik" dedi.

Muhtar Şirin de" Alfatlı bizlerin çok yakın tanıdığımız bir siyasetçi ve komşumuzdur. Bizler de çıktığı yolda kendisine başarılar diliyoruz" ifadesini kullandı.

ASRİAD'ın çalışmalarını takip ediyoruz

Alfatlı, aynı günün akşamı da BBP Milletvekili adayı Kemal Akyıldız ile beraber Mehmet Karakoyun'un Bursa Şube Başkanı olduğu Arabayatağı Metro istasyonu'da iftar çadırında vatandaşlarla iftarda orucunu açtı. ASRİAD'ın (Asrın Sanayici İşadamları Derneği) çalışmalarını takip ettiklerini ifade eden Alfatlı" Bugün burada ASRİAD Bursa Şubesi İftar Çadırında olmaktan sizlerle beraber olmaktan çok mutluyuz. Bizleri buraya davet eden Başkan Mehmet Karakoyun ve yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkan Karakoyun ile beraber yemek dağıtan Ekrem Alfatlı ve Kemal Akyıldız iftar sonrası vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirerek ramazan bayramını tebrik ettiler. Başkan Karakoyun da "Alfatlı'ya ve BBP'ne seçimlerde başarılar diledi. İnşallah bir sonraki yılki iftarımızda sizleri milletvekili olarak ağırlamak isteriz diyerek dileklerini" iletti. - BURSA