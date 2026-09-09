BBP Başkanı Destici: "İzmir’de sıkılan ilk kurşunla yükselen direniş İzmir’in yeniden şanlı ay yıldızlı bayrağımıza kavuşmasıyla zafere ulaşmıştır"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, " İzmir'de sıkılan ilk kurşunla yükselen direniş, cephelerde imanla, cesaretle ve fedakarlıkla verilen mücadele, 9 Eylül'de İzmir'in yeniden şanlı ay yıldızlı bayrağımıza kavuşmasıyla zafere ulaşmıştır" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk ordusunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir'i Yunan işgalinden kurtarmasının yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklamada bulundu.

"İzmir'de sıkılan ilk kurşunla yükselen direniş İzmir'in yeniden şanlı ay yıldızlı bayrağımıza kavuşmasıyla zafere ulaşmıştır"

Destici, 9 Eylül 1922 tarihinin yalnızca İzmir'in düşman işgalinden kurtulduğu gün olmadığını vurgulayarak, "O gün, Türk milletine esareti layık gören bir hesabın kapandığı; milletimizin hürriyetinden, vatanından ve istiklalinden asla vazgeçmeyeceğinin bütün dünyaya ilan edildiği gündür. 15 Mayıs 1919'da İzmir'e çıkan işgal kuvvetleri, karşılarında yalnızca bir şehri değil; tarihi boyunca bağımsız yaşamış büyük bir milletin sarsılmaz iradesini bulmuştur. İzmir'de sıkılan ilk kurşunla yükselen direniş, Anadolu'nun dört bir yanında büyümüş; cephelerde imanla, cesaretle ve fedakarlıkla verilen mücadele, 9 Eylül'de İzmir'in yeniden şanlı ay yıldızlı bayrağımıza kavuşmasıyla zafere ulaşmıştır. İzmir'in kurtuluşu; vatan toprağının işgal edilebileceğini fakat Türk milletinin asla teslim alınamayacağını gösteren tarihi bir hükümdür. Bu zafer, bize yalnızca gurur duyacağımız büyük bir geçmiş bırakmamıştır. Aynı zamanda bağımsızlığımızı koruma, milli birliğimizi güçlendirme ve Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda daha kudretli hale getirme sorumluluğu yüklemiştir. Çünkü zaferleri yaşatmanın yolu, onları yalnızca törenlerle hatırlamaktan değil; o zaferleri mümkün kılan iradeyi, ahlakı ve vatan şuurunu gelecek nesillere taşımaktan geçer" diye konuştu.

"Milletimizin birliğini ve devletimizin bekasını hedef alan her türlü tehdide karşı kararlılıkla durmaktayız"

Mustafa Destici, yaptığı açıklamada aynı zamanda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün de ülkemizin bağımsızlığını, milletimizin birliğini ve devletimizin bekasını hedef alan her türlü tehdide karşı aynı inanç ve kararlılıkla durmak mecburiyetindeyiz. Şartlar, araçlar ve yöntemler değişebilir; fakat Türk milletinin hür yaşama iradesi asla değişmez. 9 Eylül bize göstermiştir ki millet iradesi ayağa kalktığında işgalin de dayatmanın da esaret hesabının da karşısında durabilecek hiçbir güç yoktur. İzmir'de denize dökülen yalnızca bir işgal ordusu değil; Türk milletine biçilmeye çalışılan esaret gömleğidir. Bu duygu ve düşüncelerle, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Milli Mücadele'mizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 9 Eylül kutlu olsun. İzmir'in ufkunda yükselen bağımsızlık güneşi, Türkiye'nin üzerinde ebediyen parlasın."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı