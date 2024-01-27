Üye Girişi
Haberler

Battal İlgezdi'nin istifasında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu'ndan telefon geldi

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin istifasının ve tekrar aday gösterilmemesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Bağımsız olma kararı alan İlgezdi'yi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aradığı öne sürüldü.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini duyurmuş, CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verenlerin tasfiye edildiğini öne sürmüştü. İlgezdi'yi Kılıçdaroğlu'nun arayarak istifa kararını doğru bulmadığını söylediği iddia edildi.

"KILIÇDAROĞLU ARADI, İSTİFAYI DOĞRU BULMADIĞINI SÖYLEDİ"

Gazeteci Barış Yarkadaş'ın sosyal medya hesabı üzerinden bildirdiği gelişmeye göre Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin CHP'den istifasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yarkadaş sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"KILIÇDAROĞLU, BATTAL İLGEZDİ'Yİ ARADI… CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün zehir zemberek bir açıklama yaparak partisinden istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'yi aradı ve 'İstifa kararını doğru bulmadığını, bu tavrın CHP'ye zarar verdiği'ni söyledi."

Battal İlgezdi'nin istifasında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu'ndan telefon geldi

Kaynak: Haberler.com / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Battal İlgezdi 3.Sayfa Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Ankaraspor - Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ankaraspor - Bursaspor maçı nereden izlenir? Manisa FK - Erzurumspor CANLI İZLE! Manisa FK - Erzurumspor maçı canlı izleme linki var mı, nereden izlenir? Manisa FK - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manisa FK - Erzurumspor maçı nereden izlenir? Motorine zam var mı? Motorine zam gelecek mi, ne kadar kaç TL zam gelecek? 27 Ocak Cumartesi güncel motorin fiyatları 2024! Ak Parti aday tanıtım toplantısı canlı! Ak Parti aday tanıtım toplantısı başladı mı, nereden izlenir? CHP aday tanıtım toplantısı İZLE! CHP aday tanıtım toplantısı başladı mı, nereden izlenir? Tunceli deprem riski var mı? Tunceli deprem bölgesi mi, deprem bekleniyor mu? BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? 27 Ocak TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var, hangi diziler yayınlanıyor? Sağlık ocağı hafta sonu açık mı? Sağlık ocağı Cumartesi, Pazar çalışıyor mu? Gaddar 3. bölüm fragman İZLE! Gaddar 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? CHP aday tanıtım toplantısı saat kaçta? Bugün CHP aday tanıtım toplantısı nerede yapılacak? İzmir depreminde can kaybı var mı? İzmir depreminde ölü, yaralı var mı? İzmir depreminde son durum ne? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 27 Ocak 2024 Programı: Hangi Maçlar Var, Hangi Kanalda? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 27 Ocak Cumartesi hangi sınav yapılacak? Dün nerede deprem oldu? Dün nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD Ve Kandilli deprem verileri!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title