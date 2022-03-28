Başkan Yıldız, "Biz yapmak için uğraşıyoruz, CHP engel oluyor"

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Beyoğlu Belediyesi tarafından başlatılan Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Şelale Evleri'nin anahtar teslim töreni yapıldı. Törende konuşan Başkan Yıldız, "Biz yapmak için uğraşıyoruz ama CHP örgütü engellemek için her şeyi yapıyor. Biz bir adım atıyoruz ertesi gün vatandaşları toplayıp galeyana getirmeye çalışıyorlar. 15 yıldır uğraşıyoruz" dedi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından başlatılan Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Şelale Evleri'nin anahtar teslim töreni Bilim Beyoğlu Merkezi'nde gerçekleştirildi. Düzenlenen programa Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın yanı sıra hak sahipleri katıldı. Proje çerçevesinde 130 bağımsız bölümden oluşan 1. Etap Şelale Evleri'nin toplam 4 bloğun inşaatları tamamlanmış, 80 bağımsız bölüm 16 Kasım 2020 tarihinde hak sahiplerine teslim edilmişti. Projenin 1. etabını oluşturan uygulama içerisinde teslimi yapılmayan 50 bağımsız bölüm ise hak sahiplerinin kendi aralarında yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle geçici olarak Beyoğlu Belediyesi adına tescil edilmişti. Söz konusu 50 bağımsız bölümün hak sahiplerine teslimi için yapılan teknik ve idari çalışmalar ve uzlaşma görüşmeleri yürütülerek 37 bağımsız bölüm için uzlaşma protokolü imzalandı. 37 dairenin anahtarı çekilen kurayla hak sahiplerine teslim edildi. CHP'nin kentsel dönüşüm projesine engel olduğunu belirten Başkan Yıldız, havaalanı, şehir hastanesi ve köprü yapılırken de CHP'nin engel olduğunu ama hepsini yapmaya devam ettiklerini söyledi.

"CHP örgütü engellemek için her şeyi yapıyor"

Proje çerçevesinde yaklaşık 2 yıldır olması için uğraştığını Cumhuriyet Halk Partisi'nin ise engel olduğunu dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız şöyle konuştu: "Piyalepaşa Okmeydanı dönüşüm projemizin Piyalepaşa'daki bir bölümünün geçtiğimiz yılda 80 dairenin bir anahtar teslim törenini yapmıştık. AK Parti iktidarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Beyoğlu Belediye'miz ve daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da dahil olmasıyla Okmeydanı Kentsel Dönüşüm süreci bütün hızıyla devam ediyor. Bugün yine bu bölgedeki tamamlanan 50 dairenin 37'si daha hak sahibine dairelerini teslim ettik. Noterimiz hazır. Bölgedeki sivil toplum örgütlerine siyasi partilerin bütün başkanlarına ve meclis üyelerine şunu söyledim önerisi olan buyursun getirsin. Biz yapmak için uğraşıyoruz ama buna engel olan yarın öbür gün deprem olduğunda o vatandaş depremin altında kaldığında vebal altında kalacak. Ben o vebalden kurtulmak için 2 yıldan fazla bir mücadele veriyorum. Şimdi CHP örgütü engellemek için her şeyi yapıyorlar. Biz bir adım atıyoruz ertesi gün vatandaşları toplayıp galeyana getirmeye çalışıyorlar. 15 yıldır uğraşıyoruz. Türkiye bir hukuk devletidir. CHP 15 tane dava açtı. Havaalanı yaparken CHP hayır dedi, şehir hastanesi yaparken CHP hayır yaptırmayız dedi, köprü yaparken CHP hayır yaptırmayız dedi. Hepsini de yaptık yapmaya da devam ediyoruz. Başka yerlerde de kentsel dönüşüm uygulaması olduğunda yaptırmayız diyenlere inat 1 buçuk milyondan fazla konut Cumhurbaşkanımızın döneminde hak sahiplerine teslim edilmiş vaziyette. Şimdi bundan sonra da aynı anlayışla Beyoğlu'nda Okmeydanı Kentsel Dönüşümü tamamlayacağız. Güle güle oturun. Rabbim evlerinize bolluk bereket versin, hayırlı uğurlu olsun." - İSTANBUL

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