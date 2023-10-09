Başkan Togar'dan Yılmaz ve Karaaslan'a tebrik

SAMSUN (İHA) – Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeliğine seçilen Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan ve Yusuf Ziya Yılmaz'ı tebrik etti.

SAMSUN (İHA) – Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeliğine seçilen Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan ve Yusuf Ziya Yılmaz'ı tebrik etti.

AK Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlediği 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne Samsun'dan da yoğun katılım oldu. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'da, AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, başkan yardımcıları meclis üyeleri ve ilçe teşkilatları ile kongredeki yerini aldı.

Başkan Togar kongreye ilişkin "Türkiye Yüzyılı'na tüm Türkiye'yi kucaklayarak, gönülden gönüle köprüler kurarak, yenilenerek giriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde daima çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" sözlerini kullandı.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeliğine seçilen AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan ve Yusuf Ziya Yılmaz'ı da tebrik ederek, görevlerinde muvaffakiyetler dilediğini belirtti. - SAMSUN