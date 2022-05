Başkan Sürekli'den "koku" çıkışı - Haberler

İzmir'deki koku sorununa dikkat çekmek için Bayraklı ilçesindeki Manda Deresi'nde maske dağıtan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, sorunun çözümü için öneriler sundu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal ve il başkan yardımcıları Dilaver Kişili, Sefa Şahin ile Deniz Doğan, Bayraklı ilçesindeki Manda Deresi'nde basın açıklaması yaptı. Açıklama öncesi Başkan Sürekli, koku sorununa dikkat çekmek amacıyla gazetecilere ve partililere maske dağıttı. Sürekli, İzmir'deki koku sonu için başlıklar halinde çözüm önerilerini aktardı. Başkan Sürekli, "Biz 'Pandemi bitti, maskeden kurtulduk' derken İzmir'in kokusundan dolayı tekrar maskeye döndük. Bugün burada maskesiz durulmuyor. Başkan Soyer'in, "3 yıl sonra Körfez'de yüzeceğim' demesi vaadi ile ilgili tespitlerimizi daha önce yapmıştık. İzmir Körfezi'nin durumu içler acısıydı. O Körfez'de yüzmek mümkün değildi. Başkan da bu sefer doğruyu yaptı; yüzme denemesinde bulunmadı. Çünkü yüzemezdi. Anca dış Körfez'den girebilir, iç Körfez'de denize girmek mümkün değildir. İzmir'de koku sorunu artarak devam ediyor" dedi.

"İzmir'deki dereler Körfez'i kirletiyor"

Koku sorununun sebeplerinin belli olduğunu vurgulayan Başkan Sürekli, "Sorunun sebebi İzmir'deki derelerin Körfez'i kirletmesi. Dereleri temizlemek için gerekli çalışmalar yapılmıyor, tersine yanlış uygulamalar yapılıyor. Büyük Kanal Projesi yetersiz geliyor. Bu projenin rehabilite edilmesi lazım. 'Bu projenin 4. fazıyla ilgili ihale yılan hikayesine döndü, bunun bir an önce tamamlanması lazım' dedik. Bu açıklamamızdan sonra ihale ilgili süreç bir hız kazandı ama yıllar sonra hız kazandı. 'İzmir'in en büyük sorunu yağmur suyuyla kanalizasyonların bir arada olması. Bu, hem taşkınlara sebebiyet veriyor hem koku problemi oluyor. Ayrıştırma yapılması lazım. Bunun için de 5 bin kilometrelik bir imalat olması lazım' dedik. Geçen sene açıklamıştık, 642 kilometresi yapılmıştı. Kaplumbağa hızıyla devam ediyorlar. Geldikleri nokta 750 kilometre. Bu sorunlar çözülmeden Körfez temizlenmez. Bizim açıklamalarımızdan sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'liler, soluğu Gediz'de aldı. Algı operasyonuna başlayarak 'İzmir Körfezi'ni Gediz kirletiyor' dediler. Bu doğru değil, Körfez'i Gediz kirletmiyor. Bilimsel olarak Gediz'in Körfez'i kirletmesi mümkün değil. Şimdi yavaş yavaş doğruyu bulmaya başladılar. Geçen gün başkan, 'Körfez'in kirliliğine sebep olan şey, yağmur suyuyla kanalizasyonun aynı hatta olması' diyor. Günaydın. Aylar sonra, yıllar sonra bizim tespitimize geldiniz. Hani Gediz kirletiyordu?" diye sordu.

"Yağmur suyuyla kanalizasyon hatlarını ayırsınlar"

Başkan Soyer'in Çiğli'de düzenlenen bir toplantıda kanal projesi ile ilgili rakamlar verdiğini hatırlatan Başkan Sürekli, şöyle devam etti: "Orada bir teknik hata var. İzmir'de yağmur suyuyla kanalizasyonun ayrılması için 5 bin kilometre gerekli. Şu anda bunun yüzde 15'i yapıldı. Yapılacak çok iş var. 3 yıl geçti. Diğer vaatleri gibi bu vaadin de boş olduğu ortaya çıktı. 'İlk 100 gün çiçek böcekle geçti, lay lay lom' dedik. Yerel seçimlerde 'Cemreler düşecek' vaatleri vardı. Biz de 'İzmir yerel hizmetler yönünden küme düştü' dedik. Koku sorunu bu sene hat safhada. Eskiden Mavişehir, Çiğli, Güzelyalı kokudan etkileniyordu, şu anda İzmir'in her yerinde büyük bir koku sorunu var. Cumhurbaşkanımız yıllardır koku sorununa dikkat çekiyor. Biz 3 yıldır bu sorunla ilgili çok açıklama yaptık, buna devam edeceğiz. Lütfen doğruyu bulsunlar, bir an önce büyük kanalı rehabilite etsinler. Bir an önce dereleri doğru yöntemle temizlesinler. Doğru yöntemi onlara anlatırız. Bir an önce yağmur suyuyla kanalizasyon hatlarını ayırsınlar." Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Sürekli, gerekli noktada kendilerinin konuya müdahale edip etmeyecekleri sorusuna, "Kurumlara ihtiyaç varsa tabii ki üzerimize düşen görevi yaparız, destek veririz" yanıtını verdi.

"Cemil Tugay çaresiz durumda"

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, Karşıyaka Stadı ile ilgili bakanlığın işleri yavaşlattığını iddia etmesi üzerine gelen soruya da cevap veren Başkan Sürekli, "Stat konusunda Başkan Cemil Tugay'ın başlangıçta samimi yaklaştığına inanıyorum. Olumlu mesafemizde onun katkıları vardır ancak geldiğimiz noktada her ne kadar kendisi 'Bu konu üzerinden siyaset yapmayalım' dese de kendisi siyaset yapıyor. Çünkü Cemil Bey çaresiz durumda. Burayı yapacak olan, İzmir Büyükşehir Belediyesidir. Büyükşehir, 'Buraya 250 bin dolar ayırdık' dedi. Büyükşehir'in finansal krizde olduğunu biliyoruz. Büyükşehir'de para yok, bu stadı yapması mümkün değil. Bu yüzden ipe un seriyorlar. Topu taca atıyorlar. Cemil Bey de siyasete sığınmak zorunda kalıyor. Bunlar mazeret. Bunlar bu stadı yapamayacaklar. Başka çareleri aramak için bir araya gelebiliriz ama stadın gecikmesinde konuşulacak konu varsa işin başına döneriz. Bu stat projesini ilk defa ortaya koyan AK Parti'dir. İzmir'de ilk stat fikri Karşıyaka Stadı'dır. İlk biz yapacaktık, yaptırmadılar. Engellediler. Bunu Cemil Tugay da Karşıyakalılar da çok iyi biliyor. 'Geçmişle uğraşmayalım, geleceğe bakalım' diyorlarsa ufak tefek yalanlara sığınmasınlar. Gerçek dışı ithamlarda bulunmasınlar. 'Biz burayı yapamıyoruz, yeni bir formül bulalım' desinler. Karşıyaka taraftarı, Karşıyaka Spor Kulübünün kongre üyesi ve Karşıyaka'da iki dönem ikinci başkanlık yapmış biri olarak öneriyorum; oturalım konuşalım. Bunlar Cemil Bey'e uygun düşmüyor. Başlangıçtaki dik ve samimi duruşuna uygun düşmüyor. Büyükşehir'in çaresizliği, onu gerçek dışı beyanlarda bulunmaya itmesin" ifadelerini kullandı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Politika