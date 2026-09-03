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Buldan'da AK Parti'ye 15 Yeni Katılım, Üzüm Üreticisinin Sorunu Bakana İletildi

Buldan'da AK Parti'ye 15 Yeni Katılım, Üzüm Üreticisinin Sorunu Bakana İletildi
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AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Buldan'da partililer, muhtarlar ve çiftçilerle bir araya geldi. Törende 15 yeni üyeye rozetleri takılırken, üzüm üreticilerinin sorunları Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya telefonla iletildi. Bakan, sorunların çözümü için yetkili kurumlara talimat verdiğini açıkladı.

Ak Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Buldan'da Ak Parti'ye katılan 15 isme rozetlerini milletvekilleriyle birlikte taktı.

Ak Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Buldan İlçe Başkanı Ömer Özbay ve milletvekilleriyle birlikte Buldan'da partililer, mahalle muhtarları ve çiftçilerle bir araya geldi. Ak Parti'ye katılan 15 yeni üyenin rozetlerinin de takıldığı törende, milletvekilleri Meclis çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Buldan Nuri Akın Parkında AK Parti Buldan İlçe Kadın Kolları tarafından hazırlanan kahvaltıda bir araya gelen AK Parti heyetine üzüm üreticilerinin son günlerde yaşadığı sorunlar aktarıldı. AK Parti heyeti konuyu telefonla Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya ulaşarak aktardı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaşanılan sorunların çözümü için yetkili kurumların talimatlandırıldığını ve en kısa zamanda sonuç alınacağını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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