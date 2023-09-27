Başkan Ergün, Cider yolundaki çalışmayı Ankara'ya taşıdı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal'ı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Ergün, Devlet Bahçeli Kavşağı'nın devamı niteliğinde olan Cider yolundan Menemen yoluna bağlantı sağlanabilmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından mevcut bölgede yürütülen kamulaştırma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ankara temaslarında, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal'ı ziyaret etti. Başkan Ergün, ziyarette Cider yolundan Menemen yoluna bağlantı sağlanabilmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgede yürütülen kamulaştırma çalışmaları hakkında Güldal'a bilgiler verdi. Bir yandan kamulaştırma çalışmalarına devam ederken, bir yandan da uzlaşma sağlanan binalarda yıkım çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Mevcut bölgede kamulaştırma çalışmalarını hızla tamamlayarak, Muradiye ve Menemen güzergahına alternatif yol oluşturmayı, aynı zamanda da şehir merkezindeki trafiğin daha sağlıklı işlemesini hedefliyoruz" dedi.

Kamulaştırma yapılacak olan alanda TMO'ya ait parsellerin bulunması ile ilgili Güldal ile görüş alışverişinde bulunan Başkan Ergün, Güldal'a göstermiş olduğu ilgi ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. - MANİSA