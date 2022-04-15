Başkan Çelik hemşehri dernekleriyle sahur sofrasında buluştu

MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Hemşehri Kültürleri Dayanışma Derneği çatısı altında yer alan hemşehri derneklerinin başkan ve yöneticileriyle sahur sofrasında bir araya geldi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beraberindeki başkan yardımcıları Mehmet Kavas, Atilla Efendioğlu, Haşim Yener Bilir, Ahmet Songüler, Bilal Demir ve Fatih Baybatur ile birlikte, Manisa Hemşehri Kültürleri Dayanışma Derneği çatısı altında yer alan Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği, Balıkesirliler Derneği, Malatyalılar Derneği, Çerkez Kültür Derneği, Afyonkarahisarlılar Derneği, Ahlatlılar Derneği, Elazığlılar Derneği, Kağızmanlılar Derneği, Makedonya Göçmenleri Derneği, Yunt-Der, Bitlisliler Derneği, Malatyalılar Kültür Derneği, Ardahanlılar Derneği ve Çukurovalılar Derneği'nin başkan ve yöneticileri ile sahur sofrasında bir araya geldi.

Hemşehri derneklerinin şehre zenginlik kattığını ifade eden Bakan Çelik, yaptığı konuşmada şöyle dedi: "Birbirimize saygı duyduğumuz, birbirimizi sevdiğimiz müddetçe farklı renklerimiz ve farklı kültürlerimiz bizim zenginliğimizdir ve büyük medeniyetimizin yapı taşlarıdır. Anadolu'muzun her bir köşesinin ayrı bir güzelliği, apayrı bir değeri var. Bütün bu değerleri Manisa'da birlikte yaşamak, şehrimizin kültür hayatına katkıda bulunuyor olmak son derece önemli. Ben bu noktada tüm hemşehri derneklerimizin kutsal bir misyon taşıdıklarına yürekten inanıyorum. Bugün de verdiğimiz değerin ve saygının gereği olarak 6 tane başkan yardımcımız ile birlikte sizlerle birlikte olduk. Şahsım ve kurumum herkesin hizmetkarı olduğu gibi tüm hemşehri derneklerimizin de emrindeyiz. Sizlerle birlikte daha fazla ortak etkinlikler yapmak istiyoruz. Sohbet edelim, bundan sonraki süreçte neler yapabilirizi istişare edelim, lokmamızı paylaşalım, sevgimizi artıralım, kardeşliğimizi pekiştirelim. Makamlar gelip geçici, dünya geçici. Önemli olan gök kubbede hoş bir sedayı bırakabilmek. Biz bugüne kadar bu inançla bu şehirde yaşayan herkesi sevip sayarak, değer vererek hizmet etmeye çalıştık. Bundan sonra da aynı anlayışla sizlerin de fikir ve önerilerinizle hizmet etmeye devam edeceğiz. İyi ki varsınız, iyi ki Manisa'dasınız, iyi ki hep birlikte Manisalıyız"

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas'ın mani ve şiirleriyle de renk kattığı gecede, lokmalar paylaşıldı, hep birlikte sahur yapıldı. Programa katılan derneklerin başkan ve yöneticileri de söz alarak yapılabilecek ortak etkinlikler hakkında fikir ve görüşlerini paylaştı. - MANİSA