Başkan Böcek Ramazan Bayramı'nı Gaziantep Nurdağı'nda karşıladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bayram namazını yaşanan acılar nedeniyle bayramın buruk kutlandığı Gaziantep Nurdağı'nda kıldı. Başkan Böcek, daha sonra Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen Halil İbrahim Sofrası Buluşması'nda Gaziantepli vatandaşlarla bir araya geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile birlikte Ramazan Bayramı'nı Gaziantep Nurdağı'nda karşılayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Nurdağı Fatih Millet Camii'nde bayram namazını kıldı. Nurdağı'nda şehit ve depremzede mezarlığı ziyareti sonrasında Başkan Böcek, Genel Başkan Davutoğlu ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesinin Nurdağı'nda kurduğu konteyner yaşam alanında depremzedelerle bayramlaştı.

Nurdağı'nda buruk bayram

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Başkan Böcek, daha sonra kahvaltıda Gaziantepli vatandaşlarla buluştu. Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Halil İbrahim Sofrası'nda Gaziantepli vatandaşlarla kahvaltı yapan ve sohbet eden Başkan Böcek, bayramın buruk kutlandığını belirterek, "Bugün benim için çok anlamlı ve önemli bir gün çünkü bugün deprem bölgesi Gaziantep Nurdağı'ndayız. Bayramımızı buruk kutluyoruz. Birçok insanımız ailesini, eşini, annesini, babasını, çocuklarını kaybetti. Evleri yıkıldı, yalnız kaldılar, zor durumdalar. Son iftarı burada yaptık, sabah da Nurdağı'nda bayram namazını idrak ettik" dedi.

Depremzedeleri ziyaret ettiler

Ramazan Bayramı'nı kutlayan Başkan Böcek, "Bayramın tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve afetlerin yaşanmadığı güzel günlere vesile olmasını diliyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Namazdan sonra Nurdağılı hemşehrilerimizle kahvaltı yaptık, konteynerlerde onları ziyaret ettik. Çok anlamlı, çok buruk, çok üzücü burası. Babam annem rahmetli, ağabeyim rahmetli, bayramı burada geçirmek istedim. Çocuklarımız var, aileleri var. İnşallah bayramı burada hep birlikte geçiriyoruz. Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu ve eşi de burada. Birlikte depremzede vatandaşlarımızı ziyaret edip bayramlarını kutlayacağız" diye konuştu.

Başkan Böcek, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu ile birlikte depremzede vatandaşları kaldıkları yerlerde ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Bölgede görev yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli ile de bayramlaşan Başkan Böcek, çocuklara oyuncak dağıttı. - ANTALYA