Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mesai arkadaşları tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden Isparta Belediye Başkan Adayı olarak ilan edilen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye binasına gelişinde mesai arkadaşlarının sevgi seliyle karşılandı. Mesai arkadaşlarıyla bugüne kadar şehre çok güzel hizmetler verdiklerini ifade eden Başkan Başdeğirmen, "Cumhurbaşkanımıza bize göstermiş olduğu güvenden dolayı teşekkür ediyorum. Rabbim bugüne kadar yapmış olduğumuz hizmetlerden çok daha güzellerini daha iyilerini ve hayırlılarını yapmayı bizlere nasip etsin" dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle tekrar belediye başkan adaylığının açıklanmasının ardından belediyeye gelişinde mesai arkadaşlarının sevgi gösterileri ve alkışlarla karşılandı.

Eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte Belediyeye gelişinde çiçeklerle karşılanan Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, "Değerli mesai arkadaşlarım dostlarım yeniden almış olduğumuz görevi sizlerle paylaşmak için buradayım. Sizlerle 5 yıla yakın süredir şehrimize güzel hizmetler verdik, hayırlı hizmetler yaptık. Bizlere çok destek verdiniz, belediye personeli olarak hepimiz Isparta'mıza yapılması gereken her türlü hizmetin en iyisini, hemşehrilerimizin layık olduğu hizmetin en güzelini yapmaya gayret gösterdik ve bu gayretimizin neticesidir ki Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle yeniden önümüzdeki 5 yıllık göreve talip olduk. Bu görevi bize tevdi eden başta Cumhurbaşkanımıza bize göstermiş olduğu güvenden dolayı huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Rabbim almış olduğumuz bu görevi layıkıyla yerine getirmeyi bizlere nasip eylesin. Bugüne kadar yapmış olduğumuz hizmetlerden çok daha güzellerini daha iyilerini ve hayırlılarını yapmayı bizlere nasip etsin. Bugüne kadar bizleri hiç yalnız bırakmadınız. Hep beraber tüm dostlarımızla, arkadaşlarımızla, yakınlarımızla, dava arkadaşlarımızla, mesai arkadaşlarımızla sizlerle hiç ayrılmadan bugünlere geldik" dedi.

Bundan sonraki yapılacak çalışmaların çok daha önemli olduğuna işaret eden Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, "Önümüzde yeni bir 5 yılımız var. Yeni 5 yılda yeniden bu görevi almamız gerekiyor. Aldıktan sonra da bugüne kadar neler yaptıysak onun çok daha güzellerini şehrimizin insanlarıyla buluşturmamız gerekiyor. Bu belediye başkanının tek başına yapması gereken bir görev değil, birlik beraberlik içinde sizlerle beraber dürüst ve hakkaniyetli bir şekilde ulaşabileceğimiz bir sonuç" görüşlerinde bulundu.

Tüm belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri ve mesai arkadaşlarına bugüne kadar yapılan çalışmalara verdikleri desteklerden dolayı da teşekkür eden Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, "Çok güzel hizmetler yaptığımız inancındayım, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, Rabbim yolumuzu açık eylesin, bu yolda bizlere güç kuvvet versin. Sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde hep beraber, yeniden bir daha bu görevleri yapmak bizlere nasip olsun" ifadelerinde bulundu.

Belediye önündeki konuşmasının ardından alkışlarla binaya giren Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, makam katında mesai arkadaşlarının doğum günü dolayısıyla hazırladığı sürprizle karşılaştı. Başkan Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, hazırlanan doğum günü pastasını birlikte keserek, mesai arkadaşlarını ve konukları makamında ağırladı. - ISPARTA