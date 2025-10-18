Haberler

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'ne Abdulkadir Çay atandı

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'ne Abdulkadir Çay atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'ne Abdulkadir Çay atandı.

İŞTE ATANAN O İSİM

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'ne Abdülkadir Çay getirildi. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sinop İl Müdürü Zeki Yıldırım görevden alınırken, Sinop İl Müdürlüğüne Can Kayhan Özok atandı. Ayrıca Rize İl Müdürlüğüne Hüseyin Güçlü, Isparta İl Müdürlüğüne ise Selim Köse atandı.

ÇOK SAYIDA ATAMA

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Arslan Narin atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz görevden alınırken, yerine Salih Kaygusuz atandı. Ayrıca Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alınırken, yerine Ersin Karaman atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına ise Cihad Demirli atanırken, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Mustafa Mahir Ülgü görevden alındı. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Doğan Demirel görevden alındı.

Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Iğdır İl Müdürü Sadettin Kara görevden alınırken, Gaziantep İl Müdürlüğüne Mustafa Karnabat, Hakkari İl Müdürlüğüne Erol Baykara, Iğdır İl Müdürlüğüne Erhan Palaoğlu, Niğde İl Müdürlüğüne Şeyma Güner ve Şırnak İl Müdürlüğüne Ahmet Çetin atandı.

Ayrıca 14 ilin İl Tarım ve Orman Müdürü görevden alınırken, 26 ilin İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinde değişikliğe gidildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
