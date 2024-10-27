BARTIN Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da konuştu (HABER METNİ VE EK GÖRÜNTÜ EKLENDİ)

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, TUSAŞ saldırısına ilişkin, "Bu saldırı sadece TUSAŞ'a yapılmış bir saldırı değil. Bu saldırı topyekun milletimizin birlik beraberliğine, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimizin huzur ve güvenliğine yapılmış bir saldırıdır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesinin AK Parti 8'inci Olağan Kongresi'ne katıldı. Bir otelde düzenlenen kongreye, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt ve teşkilat üyeleri katıldı. Kongrede konuşma yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçen hafta çarşamba günü Ankara'nın Kazan ilçesinde bulunan Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) yapılan terör saldırısını lanetledi. Bakan Tunç, konuşmasında şunları söyledi:

"Buradan şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ailelerine sabır diliyorum. Milletimize baş sağlığı diliyorum. 22 yaralı TUSAŞ çalışanının 6'sının hastanede tedavileri devam ediyor. 16'sı taburcu oldu. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Tabii bu saldırı sadece TUSAŞ'a yapılmış bir saldırı değil. Bu saldırı topyekun milletimizin birlik beraberliğine, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimizin huzur ve güvenliğine yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırının Türkiye'nin uzay ve savunma sanayisinde öncü kuruluşu olan çok stratejik bir kuruluşu olan bir sanayi kuruluşuna, bir merkeze yapılan bir saldırı. Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına yönelik bir saldırıdır. Bu saldırı Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktanın hazmedilemediğinin bir göstergesidir. Bizler bu saldırıyı gerçekleştirenleri lanetliyoruz. Terörün her türlüsüyle kökü kazanıncaya kadar mücadele edeceğiz. Birlik ve beraberliğimizi bozdurmayacağız. İç cephemizi daha da tahkim ederek terörle mücadeledeki kararlılığımızı sürdüreceğiz. Terör insanlık düşmanıdır. Terör, hukuka saldırıdır. Terör insan haklarına saldırıdır. Terör ve o maşaları tutan ellerle de mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz."

Bakan Tunç, TUSAŞ'a yönelik saldırıyla ilgili adli soruşturmanın da sürdüğünü ifade ederek, "Neredeyse 50 yıla yakın zamandır PKK terör örgütüyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu uğurda şehitler verdik. Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurmak için çabalayan küresel güçlere karşı koyduk. Orada bir terör devleti kurulmaması için mücadelemizi sürdürdük ve bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozdurmayacağız. TUSAŞ'a saldıran, hain teröristlerle ilgili olarak adli soruşturma başlatıldı. Hemen ilk andan itibaren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız, bir başsavcı vekilinin koordinasyonunda 8 Cumhuriyet savcımız teröristlerin arka planını, irtibatlarını geriye doğru araştırmaya devam ediyorlar ve ortaya çıkaracaklar. Adli makamlarımız, güvenlik güçlerimiz, kolluk teşkilatımız el birliğiyle beraber bu hain terör örgütünün arka planına, bu teröristlerin arkasındaki maşaları da ortaya çıkararak yargının önene koyacaklar bundan hiç şüpheniz olmasın. Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozdurmadan yolumuza devam edeceğiz. Ülkemizin gelişmesini önündeki bütün engelleri ortadan kaldırmak için, özellikle bu terör örgütünü taşeron olarak kullananlarla da mücadelemizi sürdüreceğiz ve milletimizin huzurunu bozmaya çaba gösteren bütün şer şebekelerini yok edinceye kadar bu mücadelemiz devam edecek. Birlik beraberliğimizi bozdurmayacağız. Güçlenerek ülkemiz yoluna devam edecek. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bir kez daha şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.