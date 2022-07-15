Barış Yarkadaş'tan canlı yayında İmamoğlu'na sert sözler: CHP'liler de rahatsız

İstanbul'da geçtiğimiz gün etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok bölgede sel baskınları meydana geldi. İstanbul'un sularla boğuştuğu gün tatilde olan ve bugün tatilden dönmesinin ardından kameralara geçen İmamoğlu'na eleştiri yağdı. İmamoğlu afet yaşanmadığını belirterek, su baskını olduğunu dile getirdi.

CANLI YAYINDA SERT SÖZLER

CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, TV100 canlı yayınında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi.

"BALIKÇI KRİZİ, YÜZDE 8'LİK OY KAYBINA NEDEN OLDU"

İmamoğlu'nun İstanbul'da sel felaketi yaşanırken tatile gitmesi konusunda değerlendirmede bulunan Yarkadaş, "Son dönemdeki tutumunu beğenmediğimi ifade edeyim. Ekrem İmamoğlu özellikle balıkçı krizinden sonra ne yazık ki sekiz puanlık bir oy kaybı yaşıyor." dedi.

"PARTİ İÇİNDE DE RAHATSIZLIK VAR"

Parti içinde İmamoğlu'ndan duyulan rahatsızlığı da gündeme getiren Yarkadaş, "CHP'nin çeşitli bölgelerdeki WhatsApp gruplarında bu konu çok konuşuldu ve benim gördüğüm şey Ekrem İmamoğlu'nun bu tutumunun beğenilmediği yönünde." ifadelerini kullandı.

"ELEŞTİRMEK ANLAMSIZ, DİKKATE ALMIYOR"

"Artık hiç kimse eleştirilmek istemiyor, eleştirenler de anında ya hain ya düşman ilan ediliyor. Oysa ki demokraside eleştiriler zenginleştirir." diyen Yarkadaş, "Ekrem İmamoğlu'nun bugün yaptığı konuşmadan, kendisine yönelik yapılan hiçbir eleştiriyi önemsemediğini, dikkate almadığını, 'Ben bir yerde yanlış mı yaptım' duygusunun kendisinde uyanmadığını gördüm. O yüzden bugün İmamoğlu ile ilgili çok detaylı bir değerlendirme yapmak istemiyorum. Çünkü bunları önemsemiyor." açıklamasında bulundu.

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