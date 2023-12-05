Balıkesir'de suya yüzde 15 indirim

Havran Ovası 2.Kısım Tarımsal Sulama Projesi ve Havran Yatırımlarının toplu açılışında, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, suya yüzde 15 indirim müjdesi verdi.

"Havran Ovası 2. Kısım Tarımsal Sulama Projesi Lansmanı" ve "Havran Yatırımları Toplu Açılış" törenleri Havran'ın Büyükdere Mahallesi'nde görkemli bir törenle yapıldı.

Törene, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Havran Kaymakamı Enver Özderin, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, BASKİ Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Yurdakul, daire başkan amir ve müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşların yoğun bir katılımı ile gerçekleştirildi.

Törende bir konuşma yapan Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, "Havran barajımızdan Havran ovasına su verilmesi çiftçilerimizin uzun yıllardır istediği ve beklediği bir durumdu. Ekilemeyen, dikilemeyen boş kalan bereketli toprakların tekrar ürün vermesini sağlayacak, üreticimizin girdi maliyetlerini azaltacak bu proje, ilçemizdeki tarımsal üretimin artmasına büyük katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda bugün Balıkesir Büyükşehir belediyemizin ve BASKİ genel müdürlüğümüzün ilçemizde gerçekleştirdiği çok kıymetli yatırımların açılışlarını da yapıyoruz. İlçem adına bu büyük projelerin hayata geçirilmesinde çok büyük emekleri olan Büyükşehir belediye Başkanım Yücel Yılmaz'a ve Balıkesir Milletvekillerimize, Valimize, Bakanlarımıza, İl Başkanımıza ve tabi ki bizlere her zaman desteği çok büyük olan Cumhurbaşkanımıza Havran halkı adına çok teşekkür ediyorum ve yatırımların ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Daha sonra kürsüye çıkan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Biz körfezimizi çok seviyoruz ve körfezi birbirinden ayırmamız mümkün değil. Buraya yapılan baraj tüm Edremit, Burhaniye ve Havran'daki çiftçinin yüzünü güldürüyor, buraya yapılan arıtma körfezin kirlenmesini engelleyen önemli noktalardan bir tanesi. Biz bu konuyu çok önemsiyoruz. İlk önce arıtmadan başlamak istiyorum. Temelini attık yaklaşık 2 senedir de işletmesini takip ediyoruz ve sağlıklı bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Altınoluk'ta arıtma vardı ama kapasitesi, elektrik maliyetleri, mühendisi, bekçisi gibi nedenlerden dolayı işletilemiyordu, işletilmiyordu. Zeytinli'de bir arıtma vardı, 2 sene işletilmiş ama masraflarını belediyeler karşılayamadıkları için çalışmıyordu. 2014 yılında körfezin durumu belliydi, sahilin durumu belliydi. Büyükşehir yasasından sonra su işleri ve temizlik arıtma işleri Büyükşehir'e verildikten sonra o günkü belediye başkanı rahmetli Edip Uğur önce Altınoluk'u, sonra Zeytinli'yi, Burhaniye'yi, Gömeç'i ve Küçükköy arıtmalarını ayağa kaldırdı ama Havran deresinden Körfez'e kirlilik söz konusu idi. Hemen buranın projeleri ve yer tahsisi Havran Belediyemiz tarafından yapıldı ve uygulamaya BASKİ başladı. Bugün kirlilikten bahsetmek mümkün değil. Zeytinli arıtma tesisi 360 günün, 320 günü kapasite fazlasıyla çalışıyor. Yani tüm bölgeden aldığı suyu, temizliyor, arıtıyor ve olması gerektiği gibi temizleyip, tekrar doğaya salabiliyor. Öyle 45 gün var ki, burada insan ve su tüketiminin fazlalığından kapasitesinin biraz üstünde çok fazla temizlemeden salınım yapabiliyor. Bu da tüm şehirlerin başına gelebilecek normal bir sistem" dedi.

Başkan Yılmaz sözlerine şöyle devam etti: "Biz burada ileri biyolojik arıtma yapmak istiyoruz. Bostancı ve Çıkrıkçı tarlalarını yine bu suyla sulayalım, ayrıca tarımsal OSB'de de bu suyu kullanalım istiyoruz. Biz DSİ'nin yaptığı barajın sulama kapasitesini her yere ulaştırmak istiyoruz. Havran zaten dağlarından yağ, ovalarından bal akan ilçelerimizden biri. ve burada bereketi arttırıp, ürün kapasitesini ve çeşitliliğini cebe dokunur hale getirmek istiyoruz. BASKİ müdürümüz İzzet beye buradan talimat veriyorum, sulamada zam değil, yüzde 15 indirim yapıyorsun. Suyu yöneten şehir böyle olur, maliyetleri azaltıyoruz, böyle olunca da üreticimize, tüketicimize suyun maliyetini daha az yansıtıyoruz. Helal hoş olsun. Balıkesir'imizin ekonomisi büyüsün. Balıkesir'imizin üretimi büyüsün, Balıkesir'deki gençlerimiz, Balıkesir'de doğdukları gibi Balıkesir'de doysunlar, Balıkesir'de üretsinler, Türkiye'ye ilham olsun, hayırlı uğurlu olsun".

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy günün anısına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a bir plaket takdim etti.

Daha sonra törende konuşan AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, "Gelecekte hem tarım, hem sulama ülkemiz için büyük önem arz ediyor. Havran bu anlamda çok stratejik bir yer. Havran Ovası 2. Kısım Tarımsal Sulama Projesinin açılışını bugün yapıyoruz. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a ve Stratejik Bütçe Daire Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Havran'ımız suyla buluşacak, bu bereketli topraklar sulanacak ve bereketli ürünleri alacağız. Süreç içerisinde bu işi yöneten BASKİ Genel Müdürümüze de ayrıca teşekkür ediyorum. Tarım Başkenti Balıkesir'de tarım altyapısı için sulama çok önemli. Söz konusu Havran olunca Havranlı kardeşlerimizle birlikte olalım istedim. Havran'ımızın dört bir yanında buraya gelen bütün hemşehrilerimize hoş geldiniz diyorum ve sulama ovasının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Vali İsmail Ustaoğlu yaptığı konuşmada, "Havran ovası tarımsal sulama projesi, bu bereketli ovayı daha da kıymetli hale getirecek, tarımsal ürünlerin kalitesine katkı sağlayacaktır. Yaklaşık 6 bin hektara yakın bir alanın sulanması hayata geçirilecek. Her zaman söylüyoruz; medeniyetimizde su çok kıymetlidir. Su medeniyettir, su rahmettir diyoruz. Biz suyun rahmetini, bereketini bu hizmetle birlikte hep beraber yaşayacağız. Bir taraftan hizmetler devam ediyor. Havran halkımız her şeyin en güzeline layıktır ve layık olduğu hizmeti de alıyor. Bu yatırımın hayata geçirilmesinde DSİ bölge müdürlüğümüze, bunun siyaseten Ankara'da takibini yapan çok kıymetli vekillerimize teşekkür ediyor, tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. Konuşmaların ardından Havran ovası 2. Kısım toplu lansmanı açılış kurdelesi hep birlikte kesildi ve sulama borularına protokol üyeleri imzalarını atarak, hizmetin hayırlı uğurlu olmasını dilediler. - BALIKESİR