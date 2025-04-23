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Balıkçı Kenan'dan çok konuşulacak iddia: İmamoğlu kulağıma eğilip dedi ki...

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Beylikdüzü'nde 50 yıldır balıkçılık yapan Kenan Balcı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Balcı, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde kendisinden arsa talep ettiğini, reddedince baskı ve tehditlere maruz kaldığını öne sürdü. Yerine kamulaştırma adı altında el konulduğunu belirten Balcı, konuyu yargıya taşıdığını söyledi.

İstanbul Beylikdüzü'nde yaklaşık 50 yıldır balıkçılık yapan ve Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin kurucusu olan Kenan Balcı, Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ciddi iddialarda bulundu. Balcı, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kendisinden arsa talep ettiğini, bu talepleri geri çevirdiği için baskı ve engellemelerle karşılaştığını söyledi.

"KENAN ABİ BANA 2000 METRE YER VERECEKSİN"

İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde başkan olduktan 3 ay sonra kulağına "Kenan abi bana 2000 metre yer vereceksin" dediğini ifade eden Kenan Balcı, "Şaka yapıyor zannettim, güldüm geçtim. Zaman geçti yine tekrarladı. 'Bana desteğin olacak' dedi. 'Değil 2000 metre 1 metre yer veremem' dedim. En sonunda yardımcısı Mehmet Murat Çalık ile belediyenin ek hizmet binasına davet ettiler, orada da vermeyeceğimi söyledim" dedi.

"YERİME KAMULAŞTIRMA ADI ALTINDA EL KOYDULAR"

Sözlerinin devamında İmamoğlu cephesinden gelen bu teklifi geri çevirdiği için tehdit edildiğini belirten Balcı, "Kenan abi çok zarar görürsün, yaşama hakkın olmaz, arazilerine imar vermem, balık satışını engellerim diye tehdit ettiler. Yerime kamulaştırma adı altında el koydular. Bunları mahkemeye taşıdım. Eli uzun, maşa kullanıyor, ulaşamadığı yerde tehdit kullanıyor" şeklinde konuştu.

Balıkçı Kenan'dan çok konuşulacak iddia: İmamoğlu kulağıma eğilip dedi ki...
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (38)

Haber Yorumları8zkd8664ht:

Bu balıkçıda birilerinden para yemiş tamamen yalan söylüyor.

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Haber YorumlarıMGk:

Japonya atom bombası yedi ayağa kaldı bize Chp,'yi attılar hala ayağa kalkamadık.. 100 yıldır bu toprakları sömrüyorlar

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Yorum Beğenme81
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Haber Yorumlarıdrakula:

Aynen dayı aynen kesin olmuştur

Yorum Beğen138
Yorum Beğenme161
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Haber YorumlarıBenekonomistim:

Omurga şart tipinden belli sahtekar olduğun

Yorum Beğen95
Yorum Beğenme153
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Haber YorumlarıKenan Tepretoğlu:

olayın aslı şu; 50 yıldır işgal ettiği kamu arazisini boşaltması istendi, ya da yerine kendi arazilerinden eşdeğer yer ver belediyeye dendi, üstüne yaptığı kaçak yapı da yıkıldı balıkçının, kamu arazisini kullanıp onca servet sahibi oldu bu balıkçı, tüm varlıklarına el konmalı

Yorum Beğen93
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Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Ekrem sütten çıkma ak kaşık yapmaz öyle seyler chp ye göre

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Haber YorumlarıSMMM:

TABİ TABİ HEP ÖYLE OLUR O İŞLER NEYMİŞ GİZLİ TANIKMIŞ HE HE

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Haber YorumlarıDamla Kara:

rezil balıkçı adamın tipinde meymeret yok

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Haber YorumlarıKobayashi Besiktas:

Malesef ülkemizde İmamoğlu’nu töbe haşa Allah sanan bir kesim var sanıyorlar ki İmamoğlu asla kötü bi iş yapmaz yaptığı her iş doğrudur ve legaldir

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme30
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Haber YorumlarıFatih Kocak:

Drakula ve onun gibi avareler.. sizin gibi enayiler olduğu sürece daha çok ayakta uyutuluyorsunuz. Azıcık araştırın işkembeden konuşmayın çok cahilsiniz. bakın bu adam bunun mücadelesini ne zamandır veriyor

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