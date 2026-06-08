Haberler

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Diyarbakır'da konuştu Açıklaması

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Diyarbakır'da konuştu Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır'da düzenlenen programda 'Terörsüz Türkiye' sürecine vurgu yaparak, barışın önemine dikkat çekti ve kalıcı barış için adımların bir an önce atılması gerektiğini söyledi.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bu topraklarda çatışmanın, şiddetin, can ve mal kaybının ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunları yaşadık. Çok iyi biliyoruz ki barışın kaybedeni yoktur." dedi.

Bakırhan, DEM Parti ve Demokratik Bölgeler Partisince (DBP) Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Sümerpark'ta düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemini vurguladı.

Sürece ilişkin Meclis'te adımlar atılmasını beklediklerini ifade eden Bakırhan, şunları kaydetti:

"Madem böylesine tarihi bir fırsat önümüzde var, bir an önce kalıcı ve onurlu bir barış için kimin üzerine düşüyorsa gereklerini bir an önce yapması gerekiyor. Niye toplandık? İşte bu atılması gereken adımların bir an önce atılması için."

Van'da ve Mersin'de 27 Haziran'da, Diyarbakır ve İstanbul'da 28 Haziran'da "Demokratik Toplum ve Özgürlük" mitingleri düzenleyeceklerini belirten Bakırhan, "Bu topraklarda çatışmanın, şiddetin, can ve mal kaybının ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunları yaşadık. Çok iyi biliyoruz ki barışın kaybedeni yoktur." diye konuştu.

"Toplumsal barışını sağlamış, huzurlu ve mutlu olmayan tek bir ülke gösterebilir misiniz? Kendi sorununu çözmeyenler Orta Doğu'daki ülkelerdir. Otoriter rejimlerdir, demokrasiyi benimsemeyen rejimlerdir. Dolayısıyla bizler barışın kazandırdığına olan inançla, samimiyetle birlikte bu sürece yaklaşmalıyız." ifadelerini kullanan Bakırhan, "bu sürecin barışla sonuçlanacağına inandığını" kaydetti.

Programa, DBP Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, bazı DEM Parti milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Aziz Aslan
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatıyoruz

Özel, muradına erdi! CHP'de kurultay süreci başlıyor
Esenyurt'ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı

Bir hiç uğruna, nişanlısının yanında can verdi! İşte son anları
'Aman genel merkez duymasın' dedi, görüntüler yayıldı! AK Parti'den 'içkili, köçekli' eğlenceye soruşturma

Eğlencenin dibine vurdular! AK Parti'den jet soruşturma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde! Fener'de bir futbolcuyu zor günler bekliyor

Sözleri yeniden gündemde! Fener'de bir futbolcuyu zor günler bekliyor
Rahmi Koç'un 'Kürt kadın' fıkrasına gülen Binali Yıldırım'dan ilk sözler

Koç'un "Kürt kadın" fıkrasına kahkaha atan Yıldırım'dan ilk sözler
İşte Rahmi Koç'un 'Kürt kadın' fıkrasının aslı

Rahmi Koç'un ortalığı karıştıran fıkrasının gerçeği bambaşkaymış
Metrobüs durağındaki vahşi cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Metrobüs durağındaki vahşi cinayetin yeni görüntüleri
İran, Dünya Kupası için Meksika'da! Yakalarındaki ''168'' detayı dikkat çekti

İran'dan dünyaya mesaj!

Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz

Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz
Fenerbahçe'den gönderilen Devin Özek kariyerinin en büyük imzasını atacak

Kariyerinin en büyük imzasını atacak