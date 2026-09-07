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Baki Ersoy, Develi’deki doğalgaz sorununu meclis gündemine taşıdı

Baki Ersoy, Develi’deki doğalgaz sorununu meclis gündemine taşıdı
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Develi’de doğalgaz hattı bulunmasına rağmen imar kaynaklı nedenlerle hizmetten faydalanamayan vatandaşların yaşadığı mağduriyetleri TBMM gündemine taşıdı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Develi'de doğalgaz hattı bulunmasına rağmen imar kaynaklı nedenlerle hizmetten faydalanamayan vatandaşların yaşadığı mağduriyetleri TBMM gündemine taşıdı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın cevaplandırması istemiyle soru önergesi sunan Ersoy; bağlantının önündeki mevzuat ve idari engellerin giderilmesi, mevcut konutların doğalgazdan faydalanabilmesi ve geçici veya özel abonelik modellerinin değerlendirilmesini talep etti.

Ersoy sosyal medya hesaplarında yapmış olduğu paylaşımda, "Develi ilçemizde doğalgaz hattı bulunmasına rağmen, imar kaynaklı nedenlerle doğalgaz hizmetinden faydalanamayan hemşerilerimizin yaşadığı mağduriyetleri Gazi Meclisimizin gündemine taşıdık. Doğalgaz bağlantısının önündeki imar ve mevzuat kaynaklı engellerin giderilmesi, mevcut konutların kazanılmış hak doğurmaksızın doğalgazdan faydalanabilmesi, geçici veya özel abonelik modellerinin değerlendirilmesi amacıyla hazırladığımız yazılı soru önergemizi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar'ın cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduk. Develili hemşerilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için konunun takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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