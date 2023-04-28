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Baki Ersoy'dan Kayseri'ye 'TKDK Hibesi' müjdesi

Baki Ersoy'dan Kayseri'ye 'TKDK Hibesi' müjdesi

Politika Haberleri

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Kayseri'nin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) hibelerinin onaylandığını duyurdu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Kayseri'nin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) hibelerinin onaylandığını duyurdu.

Ersoy, paylaşımında, "Yıllardır her platformda takip ve talep ettiğimiz TKDK hibeleri onaylanmış olup, hamd olsun ki Kayserimiz TKDK desteklerinden yararlanacak iller arasına alınmıştır. Talebimizin sonuçlanma sürecinde emeği geçen tüm kurum ve yetkililere teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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