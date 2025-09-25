Bakan Yumaklı, Şile'de Yerel Üreticilerle Buluştu

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Şile'de yerel üreticilerle bir araya geldi. Seradaki ürünleri yerinde inceleyen Bakan Yumaklı, üreticilerle sohbet ederek fide dikim çalışmalarına katıldı. Bakan Yumaklı, yerli tohumun Türkiye için önemine vurgu yaparak İsrail'in tohum ambargosunun geçersiz olduğuna dikkat çekti.

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Şile'de yerel üreticilerle bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı üreticilerle sohbet ederek seradaki ürünleri inceledi. Fide dikim çalışmalarına katılan Bakan Yumaklı, önemli açıklamalarda bulundu. Yumaklı, "'AK Parti Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' çerçevesinde bugün Şile'deyiz. Şile, hem turizmin, hem tarımın, hem ormanın bir arada yer aldığı doğa güzelliği açısından son derece önemli bir yer" dedi.

Genç bir üreticinin serasında patlıcan hasadına katılan Bakan Yumaklı, "Üretici kardeşimizin serasında yetiştirdiği ürünlerin tadına baktık. Bu medeni cesareti gösterip üretim yapması, ülke ekonomisine ve gıda güvenliğine katkı sunması takdire şayan. Bakanlık olarak her zaman yanındayız" dedi. Ayrıca, Şile'de üreticilere yönelik önemli desteklerin sağlandığını belirten Yumaklı, "Dün burada 260 bin fideyi üreticilerimize dağıttık. Toplam da bu yıl 1 milyon 200 bini aşkın fideyi toprakla buluşturduk. Bu destekler, yerli üretimi teşvik etmenin yanı sıra Türkiye'nin gıda arz güvenliği açısından da kritik öneme sahip" şeklinde konuştu. Program kapsamında muhtarlar, esnaf, gaziler ve avcılarla da bir araya gelen Bakan Yumaklı, vatandaşların taleplerini doğrudan dinlediklerini belirterek, "Amacımız vatandaşlarımızın kendi gündemleriyle ilgili sorunlarını birinci elden duymak ve çözümler üretmek" dedi.

"Bugüne kadar bir milyonun üzerinde keklik ve sülün salındı"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen sülün salımı etkinliğine de katılım sağlayan Bakan Yumaklı, sülün salımına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, özellikle kene vakalarına karşı doğal dengeyi sağlama amacıyla keklik ve sülün salımlarının artırıldığını ifade etti. Yumaklı, "Malumunuz, kene vakalarıyla ilgili kamuoyunun yoğun talepleri olmuştu. Biz zaten keklik salımını sürdürüyor, şimdi bu sayıyı daha da artırıyoruz. Bugün burada sülün salımını gerçekleştirdik. Uzman arkadaşlarımız Türkiye genelinde, her bölgenin biyoçeşitliliğine uygun türleri doğayla buluşturuyor" dedi. Yumaklı, bugüne kadar bir milyonun üzerinde keklik ve sülün salındığını belirterek, doğa koruma çalışmalarının ülke genelinde titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

"Tarımda Avrupa'da birinci, dünyada yedinciyiz"

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin tarımda büyük bir üretim gücüne sahip olduğunu hatırlatarak, "Türkiye tarımsal hasıla açısından Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada. Bu çok büyük bir başarıdır. Genç üreticilerimiz, kadınlarımız bu üretim gücünü daha da ileri taşıyacak" diye konuştu.

Bakan Yumaklı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "Dünyaya tohumu biz sağlıyoruz" yönündeki açıklamalarına da sert tepki gösterdi. Konuyla ilgili konuşan Yumaklı, "Her şeyden önce, çoluk çocuk demeden insanları katletmeyi, bir soykırımı meşru göstermeyi kendine yedirebilen birinin söylediklerinin bizim için zerre kadar kıymeti yok. Söyledikleri doğru da değil. Eğer bu, doğrudan ülkemize yönelik bir tehdit olarak algılanıyorsa bunun hiçbir geçerliliği yok" dedi.

"Türkiye, tarımsal üretimin her başlığında dünyada sayılı ülkeler arasında"

Yumaklı, Türkiye'nin tohum konusunda dışa bağımlı olduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu vurgulayarak, "Bir buçuk yıl önce, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla İsrail'le ticaretin kesilmesinin ardından bazı çevreler 'eyvah, artık tohum bulamayız' diyordu. Bugün ortada hiçbir sorun yok. En büyük cevap üreticilerimiz tarafından verildi. Türkiye, tarımsal üretimin her başlığında dünyada sayılı ülkeler arasında. Tohum firmalarımız artık dünya çapında otorite haline gelmiş durumda. Türkiye'de yetiştirilen tohumlar pek çok ülkeye ihraç ediliyor. Dolayısıyla o katil başının kimi hedef aldığı bizi ilgilendirmiyor. Bizim için zerre kadar önemli değil" şeklinde konuştu.

"11 Kasım'da hepinizi fidanları toprakla buluşturmaya davet ediyoruz"

Yumaklı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için de bir çağrıda bulunarak, "Başta Şile olmak üzere, tüm Türkiye'de vatandaşlarımızı fidanların toprakla buluşacağı etkinliklere bekliyoruz. 7'den 77'ye herkesi bu seferberliğe davet ediyoruz" dedi.

Bakan Yumaklı ayrıca, tarımsal üretime başlamak isteyen vatandaşlara seslenerek, "Hangi üretimi yapmam gerekir, ne gibi destek alabilirim diye düşünen herkesi Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri'mize bekliyoruz" çağrısında bulundu. - İSTANBUL