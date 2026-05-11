Bakan Yumaklı: Cumhuriyet tarihimizin en güçlü yangınla mücadele kapasitesine sahibiz

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugün geldiğimiz noktada hava ve kara gücü açısından Cumhuriyet tarihimizin en güçlü yangınla mücadele kapasitesine sahibiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'nde 'Yangın Söndürme Araçlarının Görev Yerine Uğurlanması Töreni'ne katıldı. Bakan Yumaklı, iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekerek, "2015-2025 arasındaki son 11 yıl, ölçüm tarihinin en sıcak 11 yılı olmuştur. Bu tablo bize şunu göstermektedir; iklim değişikliği artık geçici bir dalgalanma değil, kalıcı etkiler oluşturan yapısal bir dönüşümdür. Geçtiğimiz yıl ciddi bir kuraklık tehdidi yaşamıştık. Bu yıl ise özellikle mart ve nisan aylarında aldığımız yağışlar, su kaynaklarımız açısından önemli bir rahatlama sağlamıştır. Ancak doğanın canlanması, beraberinde başka riskleri de getirmiştir. Ot ve çalı formundaki bitki örtüsünün yoğun şekilde büyümesi, yaz aylarında kurumasıyla birlikte, ince yanıcı madde miktarını artıracaktır. Bu durum, yangınların daha kolay başlamasına ve çok daha hızlı yayılmasına neden olabilecektir. Biz de hazırlıklarımızı yalnızca kuraklık riskine göre değil, bu yeni iklim gerçekliğinin ortaya çıkardığı tüm tehditlere göre yapıyoruz. Çünkü biliyoruz ki orman yangınlarıyla mücadele, artık sadece bir yaz meselesi değil, yılın tamamına yayılan stratejik bir mücadeledir. Bu mücadelede en büyük gücümüz ise 187 yıllık köklü geçmişiyle orman teşkilatımızdır. Orman teşkilatımız, aylar öncesinden sahaya inmiş köy köy, mahalle mahalle dolaşarak bilgilendirme, eğitim ve farkındalık çalışmalarını tamamlamıştır. Başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere, valilerimizle, tüm kurumlarımızla ve paydaşlarımızla, kapsamlı koordinasyon çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bugün geldiğimiz noktada hava ve kara gücü açısından Cumhuriyet tarihimizin en güçlü yangınla mücadele kapasitesine sahibiz" ifadelerini kullandı.

'ORMANLARIMIZI 7 GÜN 24 SAAT TAKİP EDİYORUZ'

Yumaklı, 28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA ile dünyanın sayılı hava filolarından birini oluşturduklarını ifade ederek, "Geçen yıla göre hava aracı sayımızı artırarak, toplam 161 hava aracına ulaştık. Su atma kapasitemizi ise 462 tona çıkardık. Coğrafyamızın şartları gereği özellikle helikopterler, hızlı müdahale ve manevra kabiliyeti açısından çok büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle hava gücümüzü oluştururken, sahaya en hızlı ve en etkili müdahaleyi sağlayacak sistemleri tercih ediyoruz. Hava araçlarımızın suya erişimini kolaylaştırmak amacıyla yaptığımız gölet ve havuz sayısını da 4 bin 852'ye yükselttik. Karada ise 1953 arazöz, 878 iş makinesi, 2 bin 766 ilk müdahale aracı olmak üzere, yaklaşık 5 bin 600 araçlık güçlü bir kara filosuna ulaştık. Ayrıca orman yollarımızın bakımını yapıyor, yeni yollar açıyor, müdahale sürelerini daha da aşağı çekiyoruz. Yangınla mücadelede erken tespit hayati önemdedir. Bu kapsamda; 14 İHA, 776 gözetleme kulesi, 388 kamera ile ormanlarımızı 7 gün 24 saat takip ediyoruz. Ancak şunu özellikle ifade etmek isterim; bütün bu teknolojik imkanların da ötesinde, bizim en büyük gücümüz, insanımızdır, fedakar orman çalışanlarımızdır, gece gündüz demeden görev yapan ekiplerimizdir, gönüllülerimizdir, duyarlılık gösteren vatandaşlarımızdır. Bu yıl orman kahramanı personel sayımızı 28 bine çıkardık. Gönüllü sayımız ise 138 bini aşmış durumda" diye konuştu.

'ORMANLARI KORUMAK 86 MİLYONUN SORUMLULUĞUDUR'

2025 yılı verilerine göre orman yangınlarının yüzde 91'inin insan kaynaklı olduğunu söyleyen Yumaklı, "Bu nedenle buradan milletimize açık bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen ormanlarımızda ve orman yakınlarında ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, anız yakmayalım. En küçük bir ihmalkarlığın bile büyük felaketlere yol açabileceğini unutmayalım. Şüpheli bir duman gördüğümüzde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayalım. Çünkü ormanları korumak yalnızca devletin değil, 86 milyonun ortak sorumluluğudur. Bugün görev yerlerine uğurlayacağımız 20 dozer, 65 arazöz ve 16 ekskavatör; ülkemizin dört bir yanında yeşil vatan savunmasına güç katacaktır. Yeni araçlarımızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Yeşil vatanı korumak; sadece bugünü değil, geleceğimizi de korumaktır. Bu mücadele; çocuklarımıza bırakacağımız nefesin, suyun ve hayatın mücadelesidir. Bu vesileyle, yeşil vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Orman teşkilatımıza her zaman güçlü destek veren, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Bu büyük mücadelede omuz omuza çalıştığımız tüm kurumlarımıza, gönüllülerimize ve kahraman orman teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı