Bakan Yardımcısı Turan: 'Türkiye Masada Yoksa Masa da Yok'

Güncelleme:
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Türkiye'nin uluslararası arenada önemli bir konuma sahip olduğunu belirterek, İsrail'in durumunu eleştirdi ve barış çağrısında bulundu.

1) BAKAN YARDIMCISI TURAN: TÜRKİYE MASADA YOKSA MASA DA YOK

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Bülent Turan, " Türkiye'nin konumu çok özel ve bu özel durumun hakkını vermek durumundayız. Türkiye her masada var artık. Türkiye masada yoksa masa da yok" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan bir dizi program, ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya geldi. Türkiye Yüzyılı Küresel Kodları isimli konferansa katılan Turan, Battalgazi Konferans Salonu'nda konuştu. Bülent Turan, İsrail'in bir maşa olduğunu ve son dönemlerin en ahmak dönemini yaşadığını kaydederek, "İsrail diye bir meselemiz yok aslında bizim. İsrail bir sonuç, bir aparat ve maşadır. İsrail'in patronları, ağabeyleri var. Kendi arka dünyasında onu yönetenler var. İsrail hem bizim yani Müslümanların yanlışlarının bir sonucu hem İsrail'in ağabeylerinin isteğinin bir sonucu olarak bölgemizde maalesef hayatını sürdürmeye çalışıyor. Yıllarca böl, parçala ve yut diye bir formül ürettiler. Böldüler, parçaladılar ama yönetemediler. Sadece bölme ve parçalama tarafında oldular. İsrail, Türkiye'nin takip ettiği, çok iyi bildiği bir çöküş süreci yaşıyor. İsrail kendi tarihinde en saçma en ahmak dönemini yaşıyor. Sadece hazır ağabeyleri arkalarında destek olurken, ne kadar savaşırsak o kadar iyi diyorlar. Ne kadar katliam o kadar iyi diyorlar. Kendi başbakanlarının çok büyük yolsuzlukları var. Savaş bitse normalleşme olsa yargılanacağını ve cezaevine gireceğini herkes biliyor. O yüzden savaş bitmemesi lazım ki, yargılanmasın ki göreve devam etsin. Hala saldırmaya devam ediyor. Korkarak söylüyorum ki İran'a bir daha saldırma ihtimali var" diye konuştu.

'BARIŞIN KARDEŞLİĞİN İNŞA EDİLDİĞİ TÜRKİYE'YE OMUZ VERMEYE DAVET EDİYORUM'

Bülent Turan, "Çok farklı coğrafyada yaşıyoruz. Türkiye'nin konumu çok özel ve bu özel durumun hakkını vermek durumundayız. Türkiye her masada var artık. Türkiye masada yoksa masa da yok. Bahçeli'nin çok büyük risk alması ile çok iddialı bir sürece başladık. Komisyon kuruldu, kararlar alındı. Ama geldiğimiz yerde üzülerek söylüyorum sanki 2009-2014 yıllarındaki yapılan bazı yanlışların bir daha yapılması ihtimalini görüyoruz. Bundan rahatsızım bu ülkenin evladı olarak. Meclis'te slogan atmak, Diyarbakır'da hepimizi mahcup eden görüntüleri yaratmak, yaşatmak, şehide 'ceset' demek, bunlar tamamen tahrik kokan, bu yolu sabote etmek için yapılan adımlar gibi geliyor bize. Yapmayın. Bu ülkenin evlatlarına tekrar kötü bir sayfa açmayın. Altını çiziyorum, bu memlekette terörden kurtulan bir parti olamaz mı? Yapmayın bunu. Bizden önce siz barış deyin. Siz kurtulun terör vesayetinden. Kendinizi bu terör illetinden mutlaka kurtarıp barışın, kardeşliğin inşa edildiği Türkiye'ye omuz vermeye davet ediyorum. Ama siz bilirsiniz. Biz aynı yerdeyiz. Devletimiz polisi, askeri, güvenliği, istihbaratı ile çok zamandan daha güçlü bir yerde. Bu konuda herkesi aynaya bakmaya, sorumlu olmaya, dikkat etmeye davet ediyorum. Ama etmezseniz de siz bilirsiniz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500
