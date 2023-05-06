Bakan Varank Hıdırellez etkinliklerine katıldı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hıdırellez etkinliklerine katıldı. Bakan Varank, Hıdırellez ateşini yakarak üzerinden atladı.

Ak Parti Bursa 2'nci bölge milletvekili adayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seçim çalışmaları kapsamında Bursa'daki ziyaretlerini sürdürüyor. TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde, yarın sona erecek olan Bursa 20'nci Kitap Fuarı'nı ziyaret eden Varank, stant açan firmaların görevlileri ve çocuklarla bir araya geldi. TÜBİTAK standında çocuklara dergi hediye eden Varank, ziyaretçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Varank, daha sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mihraplı Parkı'nda düzenlenen Hıdırellez etkinliğine katıldı. Etkinliğin düzenleneceği parka Togg ile gelen Bakan Varank, Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile Hıdırellez ateşini yakıp, ateşin üzerinden atlayarak etkinlikleri başlattı.

Bakan Varank konuşmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gökhan Dinçer ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile etkinlik alanında Hıdırellez yumurtasını kırdı. Bereket için torbadan çekilen bir maniyi okuyup parkı gezen Varank, vatandaşlarla sohbet etti.