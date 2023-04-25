Bakan Varank: Demek ki İmamoğlu'nun Togg'un havasına ihtiyacı var (2)

'İMAMOĞLU, İSTANBUL HARİÇ HER YERİ GEZİYOR'

Kent merkezindeki ziyaretlerini sürdüren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gürsu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nin açılışına katıldı. Toplanan kalabalığa hitap eden Bakan Varank, yerli otomobil üzerinden muhalefeti eleştirdi. Varank, "Bakınız, belediye başkanımız yaptığı hizmetleri saydı. Sayarken eminim unuttukları da vardır. İşte bizim bir ilçe belediyemizin ortaya koyduğu misyon. Bir ilçe belediyemizin ortaya koyduğu gayeyi emin olun şu anda Cumhuriyet Halk Partili büyükşehir belediyeleri bile ortaya koyamıyor. İstanbul'un bir belediye başkanı var. Şu anda İstanbul hariç her yeri geziyor. Bakın bu arkadaş şimdiye kadar hep bizim yaptığımız yatırımların havasını atmaya kalktı. Biz metro yaptık. Bu, 'ben yaptım' diye havasını atmaya kalktı. Ama bu hava atmak yeterli olmamış ki şimdi geçen gün bir açıklama yapmış. Diyor ki bana Türkiye'nin otomobilini versinler. Ben Togg'u İstanbul'un caddelerinde bakanlardan daha çok havasını attırırım. Şimdi bu arkadaşın kendi havası kendine yetmiyor belli ki. Togg'la hava atmaya çalışıyor" dedi.

Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN/BURSA,