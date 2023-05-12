Bakan Varank: 'Cumhurbaşkanımız sahici bir lider, maket lider değil'

'CUMHURBAŞKANIMIZ SAHİCİ BİR LİDER, MAKET LİDER DEĞİL'

Ak Parti'den Bursa 2'nci Bölge Milletvekili Adayı da olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seçim çalışmaları kapsamında, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde seçmenle buluştu. Bağlarbaşı Meydanı'nda kendisini bekleyen kalabalığa hitap eden Varank, "Buraya Türkiye'nin otomobiliyle geldik. Beğendiniz mi? Güzel mi? Maket miymiş, gerçek miymiş? Gerçekmiş değil mi? Değerli kardeşlerim bakınız biz bu ülkede 21 yıldır hep esaslı işlerin, hakiki işlerin, gerçek işlerin mücadelesini verdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde taş üstüne taş koymanın, bu aziz vatandaşlarımızın, kıymetli kardeşlerimizin hak ettiği hizmetleri onlarla buluşturmanın derdinde olduk. Biz maketle, İtalya'dan gelen ürünlerle değil, yerli ve milli ürettiğimiz ürünlerle hep sizin karşınıza çıktık. Yerli ve milli projelerle sizin karşınıza çıktık. Yerli ve milli yatırımlarla sizin karşınıza çıktık. ve diyoruz ki bu yolculuk devam etsin. Bu hizmet kervanı devam etsin. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'yi kalkındırma hamlesine devam etsin. Sayın Cumhurbaşkanımızı herhalde size anlatmaya gerek yok. Sizin bağrınızdan çıktı. O sahici bir lider, maket lider değil ha. Tiyatro oynayan lider değil ha. Sevince de gerçek sever, kızınca da gerçek kızar. Derdiniz, gerçekten derdidir. İşte o lideri size anlatmama gerek yok" dedi.

14 Mayıs seçimlerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı'na destek isteyen Varank, "Cumhurbaşkanımızı Meclis'te yalnız bırakmamamız lazım. Meclis'te de güçlü olmamız lazım. 300'ün üzerinde bir milletvekiliyle Meclis'te temsil edilmemiz, Cumhurbaşkanımıza destek vermemiz lazım. Şurada seçime 2 gün kaldı çok çalışmamız lazım. 2 günden ne olur demememiz lazım. Eş, dost, akraba herkesi arayacağız. Telefon rehberimizi açacağız. Oradaki her bir arkadaşımızı arayacağız. Diyeceğiz ki, 'Bak değerli kardeşim bu Türkiye'nin kader seçimi. Ama, fakat, lakin deme vakti değil. Benim kafamda soru işaretleri var deme vakti değil. Terör örgütlerine karşı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme vakti. Terör örgütlerine karşı Cumhur İttifakı'nı destekleme vakti. Onun için durmayacağız, çalışacağız ve inşallah zaferi beraber kutlayacağız" diye konuştu.

Semih ŞAHİN/BURSA,