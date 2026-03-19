Bakan Uraloğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bayramın İslam alemine ve dünyadaki mazlumlara sağlık, huzur ve esenlik; ülkemize ve milletimize birlik, dirlik ve barış nasip etmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı vesilesiyle yazılı açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, "Rahmet ve bereket dolu Ramazan-ı Şerif'i geride bırakarak, gönüllerimizin huzurla dolacağı mübarek Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Bu mübarek günler, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhumuzu yeniden canlandıran en güzel vesilelerdir" ifadelerini kullandı.

"Savaşın bir an evvel sona ermesini, akan kanın durmasını Rabbimizden niyaz ediyorum"

Bugün barışa her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün dünyada ve bölgemizde barışın en çok ihtiyaç duyulduğu bir dönemdeyiz. Özellikle ABD, İsrail ve İran arasında şubat sonundan bu yana devam eden çatışmalar Orta Doğu'da derin yaralar açmış, küresel istikrarı sarsmıştır. Bu savaşın bir an evvel sona ermesini, akan kanın durmasını ve bölgemize kalıcı barışın gelmesini Rabbimizden niyaz ediyorum."

"Milletimizin hizmetindeyiz"

Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısını kesintisiz güçlendirdiklerini ifade etti. Uraloğlu, "30 bin kilometre üzerinde bölünmüş yol ağımız ve modern yollarımız, köprülerimiz, tünellerimiz, yüksek hızlı tren hatlarımız, havalimanlarımız ve haberleşme ağlarımızla milletimizin hizmetindeyiz" dedi.

Her tatil döneminde olduğu gibi bu bayram süresince de vatandaşların bu mübarek günleri sevdikleriyle birlikte doyasıya yaşaması için tüm birimlerle sahada olacaklarını vurgulayan Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Ramazan Bayramı'nı daha anlamlı kılmak adına Başkentray, Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ile İzmir'deki İZBAN hatlarımız bayram boyunca ücretsiz hizmet verecek. Karayolları Genel Müdürlüğümüz sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de bayram süresince ücretsiz geçişe açılacak. Bu hatlarımız ve yollarımız, vatandaşlarımıza hızlı, konforlu ve ekonomik ulaşım sağlayarak bayram coşkusunu daha geniş kitlelerle paylaşmamızı sağlayacak. Ayrıca PTT'miz, Ramazan Bayramı'na özel ücretsiz tebrik kartlarıyla vatandaşlarımızın sevdiklerine gönüllerinden geçen mesajları iletmelerine vesile olacak."

Tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Uraloğlu, "Bayramın İslam alemine ve dünyadaki mazlumlara sağlık, huzur ve esenlik; ülkemize ve milletimize birlik, dirlik ve barış nasip etmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı