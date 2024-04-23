Türkiye'ye hala temsilci atamayan X'e yeni cezalar yolda! Sırada bant daraltma kısıtlaması var

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'ye hala temsilci atamayan Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X için yeni cezaların yolda olduğunu ifade etti. Yasaya göre sırada bant daraltma cezası var. Sonraki adım ise erişim engeli.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisinde düzenlenen resepsiyona katıldı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uraloğlu, sosyal medya platformu X'in Türkiye'de temsilcilik açmaması halinde yeni yaptırımlara maruz kalabileceğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

BAKAN URALOĞLU: HALA TÜRKİYE'YE TEMCİLCİ ATAMADILAR

Sosyal medya platformu "X" Türkiye'de temsilcilik açması yönünde uyarılmış ve temsilcilik açılana kadar platforma Türkiye'de reklam yasağı getirilmişti. Bu konudaki gelişmenin ve ek yaptırım olarak bant daraltma cezasının verilip verilmeyeceği konusundaki soru üzerine Uraloğlu, "Hala 'X' Türkiye'ye temsilci atamadı. Bununla ilgili bir kanuni düzenleme de gerekecek. Görüşmelerimiz hala devem ediyor. Yürürlükte olan bir reklam yasağı var. Devamında bu dediğiniz de (bant daraltma) gündemimizde" diye konuştu.

Elon Musk

NE OLMUŞTU?

Mevzuata göre Türkiye'de günlük erişimi 1 milyonu aşan sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye'de yaşayan ve Türk vatandaşı olan bir temsilci bulundurmak zorunda. Elon Musk'un sahibi olduğu X ise bu koşulu hala yerine getirmedi.

40 MİLYON TL PARA CEZASI VERİLMİŞTİ

X'e temsilci bildirmediği için önce 10 milyon lira, ardından da 30 milyon lira idari para cezası verilmişti. Para cezasını ödemeyen X'e reklam verme yasağı getirilmiş ve temsilci ataması için 3 aylık süre tanınmıştı.

SIRADA BANT DARALTMA CEZASI VAR

Verilen bu süre dolarken yasaya göre sırada bant daraltma cezası var. Sonraki adım ise erişim engeli. Gözler ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) konuyla ilgili vereceği karara çevrildi.