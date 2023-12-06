Bakan Tunç: Türkiye, Avrupa'nın ve dünyanın en çağdaş temel kanunlarına sahip

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, adalet alanında son 21 yılda sessiz devrim niteliğinde değişiklikler yapıldığını belirterek, "Günümüz ihtiyaçlarına cevap vermekte zorlanan bu kanunlarımızı, çağın ihtiyaçlarına uyarlamış bulunuyoruz. Bugün itibarıyla Avrupa'nın ve dünyanın en çağdaş ve en modern temel kanunlarına sahip ülke olarak Türkiye'yi sayabiliriz" dedi.

Bakan Tunç, Türkiye Adalet Akademisi, Türk Tarih Kurumu ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) iş birliğiyle ve Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Türk Hukuk Tarihi Kurultayı'na katıldı. Burada konuşan Tunç, kurultayın, Türk Devletleri Teşkilatı'na mensup ülkeler arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağlamasını temenni etti. Türkiye'nin Orta Asya, Kafkasya, Yakın Doğu, Orta Doğu ve Balkanlar coğrafyasının anahtarı konumunda stratejik bir noktada olduğuna dikkat çeken Tunç, "Özellikle son 21 yılda yürüttüğümüz proaktif dış politikayla, bölgesel ve küresel alanda kritik bir rol üstlenmiş durumdayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Daha adil bir dünya mümkün' ve 'Dünya beşten büyüktür' düsturlarıyla insanlık için, barış ve huzura katkı veren adımları attık, atmaya da devam ediyoruz. Bu kapsamda, farklı coğrafyalardaki birçok ülke ile insani değerler çerçevesinde ilişkiler geliştiriyoruz. Türkiye olarak, yeni dış politika perspektifi ve dünya tasavvuru ile aynı tarihi, dini ve kültürel kodlara sahip, Türk dünyasına mensup ülkeler arasındaki iş birliğini geliştirecek politikalara ağırlık veriyoruz. Bu nedenle Türk Devletleri Teşkilatı, yeni dış politikamızda ağırlığı olan kurumlardan biri haline gelmiştir" diye konuştu.

'ADALET BAKANLARI PLATFORMU'NUN KURULMASI ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDIK'

Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmasıyla, Türk Devletleri arasında kapsamlı bir iş birliğinin temellerinin atıldığını bildiren Tunç, teşkilatın kurulmasının aynı zamanda siyasi, ekonomik, güvenlik ve adalet gibi birçok alanda ilişkileri kuvvetlendirmek için atılmış son derece önemli bir adım olduğunu söyledi. Bu sayede üye ülkeler olarak ekonomiden politikaya, kültürden turizme, eğitimden adalete kadar birçok alanda iş birlikleri yürütüldüğünü kaydeden Tunç, "Bu kapsamda, adalet alanında önemli iş birliklerini başlatmış bulunuyoruz. 5 Ekim 2023 tarihinde, 'Türk Dünyası Noterler Birliği'nin Kurulması Hakkındaki Mutabakat Zaptı'nın imza törenini ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Türk Devletleri Teşkilatı'na üye kardeş ülkelerimiz; Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgız Cumhuriyeti'nin çok değerli adalet bakanları ve bakan yardımcılarıyla mutabakat zaptının imzalandığı salonda istişarelerde bulunduk. İnşallah 2024 yılından itibaren Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları Platformu'nun kurulması ve faaliyete geçmesi noktasındaki çalışmalarımızı hızlandırdığımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

İleriki yıllarda da Türk Devletleri ile ortak çalışmaların devam edeceğini kaydeden Tunç, "Bu kapsamda önümüzdeki süreçte, yargının kurucu unsurlarından olan avukatlarımızın mesleki konularda yardımlaşmalarını sağlamak amacıyla 'Türk Dünyası Avukatlar Birliği'nin de kurulması için gerekli adımların atılmasında fayda olduğunu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

'KANUNLARIMIZI ÇAĞIN İHTİYAÇLARINA UYARLADIK'

Türk hukukunun temellerinin Orta Asya'daki Türk boylarının geleneksel hukuk anlayışıyla atıldığını, sonraki süreçlerde gelişerek bugünlere geldiğini belirten Tunç, şöyle dedi: "Son 21 yılda ise sessiz devrim niteliğinde yaptığımız reformlarla, temel kanunlarımızı çağın gereklerine uygun olarak ve milletimizin ihtiyacını gözeterek yeniledik. Bu kapsamda; Türk Medeni Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu, Kabahatler Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gibi birçok alanda ve temel kanunların tamamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük bir uzlaşmayla tekrar gözden geçirildi ve çağımızın ihtiyaçları doğrultusunda yenilendi. Günümüz ihtiyaçlarına cevap vermekte zorlanan bu kanunlarımızı çağın ihtiyaçlarına uyarlamış bulunuyoruz. Bugün itibarıyla Avrupa'nın ve dünyanın en çağdaş ve en modern temel kanunlarına sahip ülke olarak Türkiye'yi sayabiliriz."

'ORTAYA KONULACAK GÖRÜŞLER, ÖNÜMÜZDEKİ ÇALIŞMALARA DA FAYDALI OLACAK'

Kurultayın, Türk hukuk tarihi birikiminin, günümüz dünyasına ışık tutacak şekilde ortaya konulmasında büyük faydalar sağlayacağına inandığını ifade eden Tunç, "Aynı zamanda Türk dünyasına mensup hukukçular, tarihçiler, akademisyenler ve politika yapıcılar arasında iş birliği, diyalog ve fikir alışverişinin gelişmesine katkı sunacağına inanıyoruz. Yine bu kurultayın Türk dünyasını oluşturan devlet ve milletler arasında ortak bir hukuk anlayışı geliştirilmesine katkı sunmanın yanı sıra ülkelerimiz arasında yeni ve güçlü bağlar kurma imkanı sağlayacağına da yürekten inanıyorum. Burada ortaya konulacak görüşler, önümüzdeki çalışmalara da faydalı olacağına inanıyorum. Kurultayın, Türk Devletleri Teşkilatı'nı oluşturan devletlerimiz arasındaki hukuki iş birliği anlamında da çok faydalı olacağına inanıyorum" dedi.

3 gün sürecek kurultayda; Türk dünyasından hukukçular, tarihçiler, akademisyenler ve politika yapıcılar görüş alışverişinde bulunacak.