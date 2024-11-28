Bakan Tunç'tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmedi

Dem Parti yetkilileriyle PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan arasında İmralı'da yapılacak görüşmenin, Ankara'da bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Görüşmenin ne zaman yapılacağı henüz netleşmedi.

BAKAN TUNÇ: İMRALI GÖRÜŞMESİ İLE İLGİLİ TARİH NETLEŞMEDİ

tv100 canlı yayınında konuşan Sinan Burhan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un konuyla ilgili açıklamasını aktardı. Burhan, Tunç'un, "Bu konu ile ilgili netleşmiş bir gün yok. Süreç devam ediyor. 'Şu gün' diyemeyiz." dediğini belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında 22 Ekim'deki yaptığı çağrıyı yineledi ve "Dem Parti ve İmralı yüz yüze görüşsün" dedi. Bahçeli'nin çağrısının ardından DEM Parti'nin eş genel başkanları teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuruda bulundu.

Bahçeli'nin gündem yaratan çağrısına bugün AK Parti grup toplantısında destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şu ifadeleri kullandı; "Sayın Bahçeli ile her meselede uyum ve eş güdüm içinde hareket ediyoruz. Sayın Bahçeli gerçekten cesur ve ezberleri bozan bir teklif ortaya koymuştur. Biz de cumhurbaşkanı olarak bu meseleyi siyasi sosyal bölgesel sonuçlarıyla birlikte tüm yönleriyle titizlikle ve soğukkanlılıkla ele alıyoruz. Karşımızdaki tablo çok da umutlu olmamıza izin vermiyor. Geçmişte silahları gömeceksiniz dedim, silahları gömdüğünüz anda önünüz açılır. Silahları gömmezseniz bu devletin eli de sizin omuzunuzda olacaktır. Terörle mücadelemiz son teröristi ortadan kaldırıncaya kadar devam edecektir."