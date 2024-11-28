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Bakan Tunç'tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmedi

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DEM Parti yetkililerinin İmralı'da PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la ne zaman görüşeceği merak edilirken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Kulislere yansıyan bilgilere göre Tunç'un, "Bu konu ile ilgili netleşmiş bir gün yok. Süreç devam ediyor" dediği öğrenildi.

Dem Parti yetkilileriyle PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan arasında İmralı'da yapılacak görüşmenin, Ankara'da bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Görüşmenin ne zaman yapılacağı henüz netleşmedi.

BAKAN TUNÇ: İMRALI GÖRÜŞMESİ İLE İLGİLİ TARİH NETLEŞMEDİ

tv100 canlı yayınında konuşan Sinan Burhan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un konuyla ilgili açıklamasını aktardı. Burhan, Tunç'un, "Bu konu ile ilgili netleşmiş bir gün yok. Süreç devam ediyor. 'Şu gün' diyemeyiz." dediğini belirtti.

Bakan Tunç'tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmediAdalet Bakanı Yılmaz Tunç

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında 22 Ekim'deki yaptığı çağrıyı yineledi ve "Dem Parti ve İmralı yüz yüze görüşsün" dedi. Bahçeli'nin çağrısının ardından DEM Parti'nin eş genel başkanları teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuruda bulundu.

Bahçeli'nin gündem yaratan çağrısına bugün AK Parti grup toplantısında destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şu ifadeleri kullandı; "Sayın Bahçeli ile her meselede uyum ve eş güdüm içinde hareket ediyoruz. Sayın Bahçeli gerçekten cesur ve ezberleri bozan bir teklif ortaya koymuştur. Biz de cumhurbaşkanı olarak bu meseleyi siyasi sosyal bölgesel sonuçlarıyla birlikte tüm yönleriyle titizlikle ve soğukkanlılıkla ele alıyoruz. Karşımızdaki tablo çok da umutlu olmamıza izin vermiyor. Geçmişte silahları gömeceksiniz dedim, silahları gömdüğünüz anda önünüz açılır. Silahları gömmezseniz bu devletin eli de sizin omuzunuzda olacaktır. Terörle mücadelemiz son teröristi ortadan kaldırıncaya kadar devam edecektir."

Bakan Tunç'tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmedi
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıFurkan inci:

dem parti ve chp yi kapatın terör biter

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Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Yazık o kadar şehide ve gaziye.. Terörle mücadele için harcanan milyar dolar paraya ve 40 senelik emeğe

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Malasef ama malesef üzülerek söylüyorum Şehitlerin kanı yerde kaldı bu ülke için asker olunmaz

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Furkan İnci Fahrettin Altun Bey sana ne kadar maaş veriyor bu iş için :)

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Haber Yorumlarıilker Akil:

Hulogghghglarr bak sizinkiler apoyi serbest bırakıyor. Nerdesiniz sesiniz çıkmıyor hiç!

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Haber YorumlarıCafer KILIÇ:

Bunların derdi iktarda kalmak kürtlerin oyunu almaya çalışıyorlar

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

Asgari müşterekte anlaşırsınız sonuçta ikinizinde yararına

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Haber YorumlarıVATOZZ:

Yani bu izin verildi görüşülsün anlamında.

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