Bakan Tunç'tan, 'İmamoğlu'nun davasına bakan hakim sürüldü' iddiasına net yanıt: Yok böyle bir şey

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı ve Adalet Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe kesin hesap görüşmeleri gerçekleştirildi. Görüşmelerin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İBB Başkanı'nın ahmak davasına bakan hakim neden sürüldü diyorsunuz. Yok böyle bir şey" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığının 2025 yılı bütçe kesin hesap görüşmeleri yapıldı.

"25 BİNE YAKIN HAKİM VE SAVCIMIZ VAR"

Muhalefet parti vekillerinin 'Saraylar yapıyorsunuz içinde adalet yok' tepkisine Tunç, "Saraylar yapıyorsunuz içinde adalet yok diyorsunuz. Teknoloji ve içindeki insanlarda önemli. Bugün 25 bine yakın hakim ve savcımız var. Artan iş yüküne oranla bu sayının artması gerekiyor. Biz daha Avrupa Konseyi'nde ortalamayı yakalayamadık. Anayasa Mahkemesi hak ihlalleri kararlarından sadece 101'i icra edilememiş" dedi.

"ADAM GİBİ İZİN İSTENİR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Esenyurt Belediye Başkanını ziyaret etmesine onay çıkmamasına ilişkin Tunç, "Özgür Özel'in Esenyurt Belediye Başkanının ziyaretleriyle ilgili izin söz konusu oldu. Görüşmenin nasıl olacağı yönetmelikle belli. Adalet Bakanı'nın onay vermesi şartı yok. Ret yanıtı vermedik ama son yaptığı son konuşmasında, 'İzin vermeyen Adalet Bakanı'nın alnını karışlarım' dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı hakkında 'Bakanın imamı' dedi. Gazetecilere de sözlerini hatırlattım, adam gibi izin istenir dedim. Bakanın izin verme şartı yok" diye konuştu.

"BU İFADELERİ KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 57. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkmasına ilişkin Bakan Tunç, "Sözün yarısını alıyorsunuz. Gazeteciler sordu, ben de geçmişte olan dosyaları söyledim ve Cumhurbaşkanımıza hakareti nedeniyle talimat ifadesi dedim. Temiz dille siyaset yapmaya davet ettim. Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadelerini kabul etmemiz mümkün değil. Ama bir Adalet Bakanı sıfatıyla, 'Mahkemeler bağımsızdır. Suç olup olmadığını mahkeme karar vereceğiz' dedim" diye konuştu.

EKREM İMAMOĞLU'NUN AHMAK DAVASINA BAKAN HAKİM

Bakan Tunç'un yanıtlarına karşı CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "Bakan olarak hata ettim deyin, sayın Bakan bir kere de hata yaptım deyin" dedi. Bakan Tunç ise, "İBB Başkanı'nın ahmak davasına bakan hakim neden sürüldü diyorsunuz. Yok böyle bir şey" cevabını verdi.

Komisyon Başkanı Muş şunları dedi:

"Bakanlar aynı zamanda siyasi parti üyesi olabiliyor ve Sayın Bakan da parti üyesi. Hukukçu olarak yorumunu yapıyor zaten. Politik yorumunu da yapıyor. Ben hakkaniyetten yanayım."

Önergeler reddedilirken, bütçe onaylanarak komisyon tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - Politika
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Türkiye sınırında kritik gelişme! Muhaliflerin ikinci büyük kenti geçirmesi an meselesi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÖmer:

Sayın bakan bu ülke sizin emrinizde ne isterseniz yapabilirsiniz. Yetkiyi verenler düşünsün.

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