Bakan Tunç: Şehit ailelerimizi rencide edecek hiçbir tutum içerisinde olmayız

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Milletimiz ne isterse onu yaparız. Milletimizi rahatsız edecek hiçbir adım atmayız. Bugüne kadar atmadık. Şehit ailelerimizi rencide edecek hiçbir tutum içerisinde olmayız. Tüm hedefimiz, o şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaktır. Türkiye'ye sahip çıkmaktır. Türkiye'yi terörden tamamen arındırmaktır. Bu sürecin bütün hedefi budur" dedi.

AK Parti'nin 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programı kapsamında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'da AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. AK Parti Antalya milletvekilleri Mevlüt Çavuşoğlu, Atay Uslu, Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş, Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, Konya Milletvekili Mehmet Baykan ve partililerin katıldığı toplantının açılışını AK Parti İl Başkanı Ali Çetin yaptı. Antalya'nın tarımı, tarihi ve turizmiyle Türkiye'nin göz bebeği, en önemli lider şehirlerinden biri olduğunu belirten Bakan Tunç, "Antalya'da dinamik bir teşkilatımız var. Seçmen yapısı itibarıyla da Antalya, Cumhurbaşkanımıza destek veren, AK Parti'yi takdir eden, eserleri takdir eden bir seçmen yapısı da var. İnşallah önümüzdeki seçimlerde çok daha yüksek başarılara Antalya'mız imza atacaktır. Bundan hiç şüphemiz yok" dedi.

'KARALAMA KAMPANYASI YAPILIYOR'

Bakan Yılmaz Tunç, geçmişte post modern darbeciler karşısında hazır ola geçen, cübbelerini onların önüne seren bir yargı olduğunu belirterek, "Ama bugün yargı artık öyle bir yargı değil. Bugünkü yargı sistemimiz, adalet sistemimiz, yolsuzluktan da hesap soran, arsızlıktan, hırsızlıktan da hesap soran, darbeciye geçit vermeyen, vesayetçi anlayışa geçit vermeyen, milli iradeye saygı duyan, demokratik hukuk devleti ilkesine saygı duyan bir yargı sistemidir. Bu hazmedilemiyor. Hazmedilemediği için de maalesef bazı soruşturmaları siyasallaştırarak farklı şekilde göstermeye çalışarak karalama kampanyası yapılıyor" diye konuştu.

'UYANIK OLACAĞIZ'

Türkiye'nin hukuk güvenliği endeksinde gerilerde olduğunun söylendiğini dile getiren Bakan Tunç, "Kim yapıyor bu endeksleri? Amerika Birleşik Devletleri eski barolar birliği başkanı, kendine göre bir liste yapıyor. Kurduğu derneğe ne kadar bağış, kim yapmışsa onlar önde. 'Türkiye, basın özgürlüğünde İsrail'in gerisinde' diyorlar. Olabilir mi böyle bir şey? Basın özgürlüğünde Türkiye nasıl İsrail'in gerisinde olur? Böyle bir endeks mi olur? Son 1,5- 2 yılda 250'den fazla gazeteciyi öldüren bir ülkede basın özgürlüğü değil, gazetecinin basın mensubunun yaşam hakkı yok. Böyle bir endeks olur mu? O nedenle Türkiye'yi karalamaya yönelik bu takım listelerle muhalefetin de eline tutuşturulan ve televizyon ekranlarında sürekli tekrarlanan bu karalama kampanyalarına karşı da uyanık olacağız. Onlara cevaplarımızı vermeye devam edeceğiz" dedi.

'23 YILDIR TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN ZEMİNİNİ HAZIRLADIK'

Recep Tayyip Erdoğan'la beraber 'Türkiye Yüzyılı'nın temellerinin atıldığı ve Türkiye'nin huzurlu bir ülke olabilmesinin terörsüz bir Türkiye hedefiyle mümkün olduğunu kaydeden Bakan Tunç, "41 yıldan bu yana mücadele ettiğimiz terör belasını inşallah sona erdirmek istiyoruz. Bu konuda çok mücadeleler verdik. Çok acılar çekti bu millet. 41 yıllık bir mücadele, askerimizin, polisimizin, korucularımızın mücadelesi. Bölgeye giden yatırımlar engellenmeye çalışıldı. Şantiyeler bombalandı, bölgeye gönderilen öğretmenler şehit edildi. Bölgeye giden doktorlar, sağlık görevlileri saldırılara uğradı ve 50 binden fazla insanımızı maalesef kaybettik. Şehitler verdik binlerce. Bir taraftan ekonomik kayıplarımız da oldu. 2,5 trilyon dolar ekonomik kayıp, bu kaybımız olmasa bugün Türkiye'nin gayri safi milli hasılası, kişi başına düşen gelir kat kat fazla olacaktı. Bütün enerjimizi maalesef teröre harcamak zorunda kaldık. ve bundan sonra harcamayalım diyoruz. Son bir yıldır özellikle son ekim ayından ve Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen sene Ahlat'ta yaptığı konuşmadan itibaren terörsüz Türkiye'yi daha çok konuşmaya başladık. Tabii 23 yıldan bu yana da terörsüz Türkiye'nin zeminini hazırladık" diye konuştu.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE ADIM ADIM GELDİK'

Teröre mazeret teşkil etmeye ve zemin hazırlamaya çalışılan bütün unsurları 23 yılda ortadan kaldırdıklarını anlatan Tunç, "Türkiye'nin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşmasının mücadelesini verdik. Güvenlik güçlerimiz terörle çetin bir mücadele yaptılar ve terörsüz Türkiye hedefine adım adım geldik. Geçen sene Sayın Cumhurbaşkanımızın Ahlat'ta yaptığı 'İç cepheyi güçlendirelim' vurgusundan sonra Sayın Devlet Bahçeli'nin grupta yaptığı çağrı ve İmralı'dan terör örgütünün feshiyle ilgili açıklamalar ve terör örgütünün feshi ve silahları yakmasıyla beraber yeni bir süreç başladı. ve bu sürecin kalıcı olmasıyla ilgili olarak da Meclis'imizde bir komisyon kuruldu. Milletvekillerimiz bu konuları konuşuyorlar, tartışılıyorlar. Yapılması gerekenleri kararlaştırıyorlar ve adımlarımızı da Meclis'in iradesi doğrultusunda ve bu milletin menfaatleri doğrultusunda atmaya devam ederiz. Milletimiz ne isterse onu yaparız. Milletimizi rahatsız edecek hiçbir adım atmayız. Bugüne kadar atmadık. Şehit ailelerimizi rencide edecek hiçbir tutum içerisinde olmayız. Tüm hedefimiz, o şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaktır. Türkiye'ye sahip çıkmaktır. Türkiye'yi terörden tamamen arındırmaktır. Bu sürecin bütün hedefi budur" dedi.

SABOTAJ UYARISI

Tam bir koordinasyon içerisinde devlet kurumları, bakanlıkları, herkesin üzerine düşen görevi tam bir şekilde yaparak, o koordinasyonu sağlayarak bu başarının sağlanabileceğini de ifade eden Tunç, şöyle devam etti: "Bu koalisyon dönemlerinde her partinin başka bir tarafa çekildiği zamanlarda başarılabilecek bir durum değildir. Bugün Türkiye bu fırsatı yakalamıştır. ve inşallah bu fırsatı heba etmemek gerekir. Bu fırsatı yakalamasın diye pusuda bekleyenler var. Türkiye'nin düşmanları çok. Türkiye'nin üzerinde planları olanlar var. Onlar terörün devam etmesini ister. Onlar 41 yılda kaybettiğimizin üzerine yine kayıplar ister. O nedenle millet etnik kökeni ne olursa olsun bütün vatandaşlarımız birlik beraberliğini kuvvetlendirerek, sabotajlara hiç fırsat vermeden, çünkü bu süreçten nemalanmak isteyenler bu süreci sabote etmek isteyenler, kafa karıştırmak isteyenler olacaktır. ve onlara karşı da uyanık olarak, biz doğru bildiğimiz yoldan inşallah devam edeceğiz diyorum. Terörsüz bir Türkiye'yle inşallah Türkiye vizyonunu inşa edeceğiz."

Bakan Tunç ve beraberindeki AK Parti'li milletvekilleri, AK Parti İl Başkanlığı'ndaki programının ardından Antalya Ticaret Borsası'na geçti. Burada ATB Başkanı Ali Çandır tarafından karşılanan Bakan Tunç, ATB yönetimi ve meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda konuştu.