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Bakan Tunç: FETÖ elebaşının ölümü, terör örgütüyle mücadeledeki kararlığımızı akamete uğratmayacak

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "FETÖ elebaşının ölümü, terör örgütüyle mücadeledeki kararlığımızı hiçbir şekilde akamete uğratmayacak. Ülkemiz aleyhine esaslı bir milli güvenlik sorunu olarak devam eden bu örgütle mücadele FETÖ elebaşı ile sınırlı olmayıp, tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir. Hain örgütün her bir üyesi Türk adaleti önünde mutlaka hesap verecektir"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkemiz aleyhine esaslı bir milli güvenlik sorunu olarak devam eden bu örgütle mücadele FETÖ elebaşı ile sınırlı olmayıp, tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir" ifadelerini kullandı. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

FETÖ elebaşının ölümünün, terör örgütüyle mücadeledeki kararlığı hiçbir şekilde akamete uğratmayacağını vurgulayan Tunç, "Aksine mücadelemiz aynı kararlılık ve azimle devam edecektir" ifadesini kullandı.

"MÜCADELE TÜM UNSUR VE UZANTILARIYLA SÜRECEK"

FETÖ mensuplarının her birinin Türk adaleti önünde mutlaka hesap vereceğini belirten Tunç şunları kaydetti; "Ülkemiz aleyhine esaslı bir milli güvenlik sorunu olarak devam eden bu örgütle mücadele FETÖ elebaşı ile sınırlı olmayıp, tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir. FETÖ üyeleri hakkında yürütülmekte olan adli işlemler söz konusu ölüm olayından etkilenmeden örgütün yönetici ve üyelerine karşı yürütülen yargılamalar ve uluslararası adli mekanizmalar aynı kararlılıkla takip edilecektir.

"ÖRGÜTÜN HER BİR ÜYESİ ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, başta yargı olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarıyla, milli iradeye karşı savaş açan bu ihanet şebekesinin kalıntılarını temizlemekten asla vazgeçmeyecek, milletimizin huzuru ve güvenliği için gereken her adım atılmaya devam edilecek, hain örgütün her bir üyesi Türk adaleti önünde mutlaka hesap verecektir."

Bakan Tunç: FETÖ elebaşının ölümü, terör örgütüyle mücadeledeki kararlığımızı akamete uğratmayacak

Bakan Tunç: FETÖ elebaşının ölümü, terör örgütüyle mücadeledeki kararlığımızı akamete uğratmayacak
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