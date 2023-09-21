Adalet Bakanı Tunç'tan, Kılıçdaroğlu'nun "Veysel Şahin" hakkındaki iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, çeşitli suçlardan 13 yıl 10 ay hapse mahkum edilen Veysel Şahin hakkındaki iddialarına ilişkin, "Bağımsız ve tarafsız yargıyı yıpratmak, adalete güveni sarsmak isteyen kötü niyetlilere asla geçit vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bağımsız yargı kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iftiralarını ve hakaretlerini reddettiklerini" belirtti.

Açıklamasında, "Kemal Kılıçdaroğlu, iddiasına konu ettiği hükümlünün aldığı cezadan mı rahatsız olmuştur? Yoksa yargılama sürecinin itiraz aşamasındaki iki karar arasında '1-2 saat' geçmiş olmasına karşın yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından hükümlü şahsın serbest bırakılmamasından mı rahatsız olmuştur?" sorularını yönelten Tunç, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu ifade etti.

Yargının bağımsız ve tarafsız olduğunu belirten Tunç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yargıyı hedef alan sorumsuz açıklamalar ana muhalefet partisinin genel başkanına yakışmamaktadır. Bu seviyesiz ve sorumsuz tutumdan bir an önce vazgeçilmelidir. Yargı mensupları her suçla ve suçluyla hukuk içerisinde Anayasa ve kanunlardan aldığı güçle mücadele etmeye devam edecektir. Bağımsız ve tarafsız yargıyı yıpratmak, adalete güveni sarsmak isteyen kötü niyetlilere asla geçit vermeyeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

"Kılıçdaroğlu'nun iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır"

Konuya ilişkin Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Kılıçdaroğlu'nun bağımsız ve tarafsız Türk yargısını hedef alarak ortaya attığı iddiaların gerçeği yansıtmadığı" bildirildi.

Şahin hakkında çeşitli suçlardan 13 yıl 10 ay hapis cezası verildiği ve Marmara 1 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda infazı devam ederken avukatının itirazda bulunduğu belirtilen açıklamada, bunun üzerine Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesince verilen değişik iş kararına karşı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildiği bilgisi yer aldı.

İtirazın değerlendirilmesi sonucu aynı mahkemece ilk kararın iptalinin kararlaştırıldığı aktarıldığı kaydedilen açıklamada, "İddiaya konu olan hükümlünün 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının infazına devam edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Bu safhada mahkemenin verdiği kararların yargı süreçlerinin bir parçası olduğu anımsatılan kararda, "yargı mensuplarına yönelik açıklamaların yargıya güveni sarsmaya yönelik olduğu" belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yargıya müdahale edildiği şeklindeki beyanlar bağımsız ve tarafsız Türk yargısını yıpratmaya matuftur. Anayasa'nın 9'uncu maddesinde yer aldığı üzere; 'Yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır.' Yine 138'inci maddeye göre; 'Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasa'ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.' Bu hakikati görmezden gelen ve millet adına karar veren yargı mensuplarına yönelik açıklamalarla adalete güveni sarsmaya çalışanlar asla amacına ulaşamayacaktır."